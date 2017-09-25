После выборов. Что ждет внешнюю политику Германии?

TOBIAS SCHWARZ / AFP

РИА Новости Украина — Берлин

Курс внешней политики Германии по кризису в Украине вряд ли изменится, несмотря на результаты выборов в ФРГ, считает руководитель фонда имени Конрада Аденауэра, близкого к ХДС, Ханс-Герт Пёттеринг.

"Я думаю, что во внешней политике, как и политике в Европе, у нас будет преемственность, поскольку ни ХДС, ни либералы (СвДП — Ред.) не могут принять наличие нарушения международного права… Я думаю, эти вопросы станут частью преемственности", — сообщил он.

Пёттеринг, который также является экс-президентом Европарламента, заявил, что пока Москва не изменит свою политику в отношении Украины, антироссийские санкции сняты не будут.

В то же время он выразил надежду на сотрудничество России с ФРГ и Европой, сообщают РИА Новости.

В воскресенье в Германии состоялись выборы в бундестаг.

Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после смены власти в Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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