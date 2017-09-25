Политический слом. Что ждет Германию?

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Блок консерваторов Ангелы Меркель одержал победу на воскресных выборах в Бундестаг, набрав около 33%. На втором месте закрепились социал-демократы (СДПГ) с худшим в своей истории результатом.

Тектоническим сдвигом для немецкой политики стало и попадание "Альтернативы для Германии" (АдГ) в парламент, где не было партий правого толка с окончания Второй мировой войны.

Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Председатель Федеральной избирательной комиссии Дитер Заррайтер сообщил утром в понедельник, что итоговая явка на выборах в Германии составила 76,2% по сравнению с 71,5% в 2013 году.

Четвертый срок Меркель

Результаты выборов, хоть и стали для консерваторов неудовлетворительными и самыми плохими для канцлера Ангелы Меркель за все 12 лет ее правления, но позволяют ей вновь сформировать коалицию.

Меркель обозначила ключевые задачи на предстоящие четыре года. При этом во главу угла она поставила не укрепление экономики, обеспечение единства Евросоюза и ограничение нелегальной миграции, которые упомянула, а возвращение ушедшего от партии электората.

По ее словам, новое коалиционное правительство будет сформировано до католического Рождества, отмечаемого 25 декабря.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько она уверена, что сможет представить новое правительство немцам, канцлер ответила:

"Я вообще всегда уверена. И, кроме того, долгие годы мой девиз: за миром кроется сила".

Конец правления социал-демократов

Социал-демократы, показав худший для себя результат в послевоенной истории, приняли решение уйти в оппозицию.

"Я понимаю, что в такой день вы ждете объяснений. У нас не получилось мобилизовать базу наших традиционных избирателей, несмотря на то, что в последние годы смогли добиться многого в социальной политике", — отметил лидер СДПГ Мартин Шульц. РИА Новости | Перейти в фотобанк Ангела Меркель. Справка

"Это горький день для немецких социал-демократов", — добавил он.

В то же время он заявил, что не планирует после провала на выборах уходить с поста лидера партии. "Нет, кто об этом говорит?" — сказал Шульц, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли он уйти с поста лидера СДПГ.

"Я пользуюсь поддержкой со стороны правления для обновления [курса] партии", — отметил политик.

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Этим, по его собственным словам, Шульц и планирует заниматься в будущем. А возглавлять фракцию СДПГ в Бундестаге партийцы доверят другому политику. В качестве одной из кандидатур на эту должность, по данным экспертов, рассматривается министр труда и социальных дел в нынешнем Кабмине Андреа Налес.

Что касается коалиции, то Шульц подчеркнул, что СДПГ станет жесткой оппозицией по отношению к правительственной коалиции "Ямайка", если она будет сформирована.

"Мы будем выступать в качестве твердой оппозицией к правительственной коалиции "Ямайка", если она сформируется", — сказал он в эфире телеканала "А-Эр-дЭ".

Вариант коалиции получил символическое название "Ямайка", и предполагает участие блока Меркель, свободных демократов и зеленых. Такое название появилось по итогам состоявшихся 14 мая выборов в ландтаг земли Северный Рейн-Вестфалия. Там была сформирована так называемая "черно-желто-зеленая коалиция". Черный цвет символизирует ХДС/ХСС, желтый — свободных демократов, и зеленый, соответственно, экологическую партию.

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Лидер немецких "Зеленых" Джем Оздемир призвал СДПГ к переговорам по поводу успеха националистов на выборах в бундестаг

"Мы все должны ответственно к этому подойти. Все значит все. СПДГ в том числе. Все должны быть готовы к переговорам, как идти дальше", — сказал Оздемир в интервью германским СМИ.

Альтернативная реальность Германии

Попадание АдГ в Бундестаг не стало сюрпризом для немецкой общественности. Слишком устойчивыми были рейтинги правых популистов на протяжении последнего года.

После объявления данных первых экзитполов, согласно которым евроскептики становятся третьей по силе фракцией и формально возглавляют оппозицию, один из лидеров АдГ Александер Гауланд сказал, что "начинает охоту" на партию Ангелы Меркель.

Канцлер со своей стороны пообещала тщательно проанализировать ситуацию, чтобы вернуть назад электорат, который переметнулся от ХДС/ХСС к правым. Согласно данным социологов, от консерваторов к АдГ ушли примерно миллион сторонников из числа тех, кто голосовал в воскресенье.

За "Альтернативу", которая стала первой правой партией в немецком Бундестаге в современной истории, проголосовали около 13% избирателей. Другие партии не без оснований считают популистов "нацистской и расистской" политической силой и отказываются с ней взаимодействовать. В свою очередь одна из лидеров АдГ Алис Вайдель заявила, что настроена "на конструктивное сотрудничество в рамках парламентской оппозиции".

Сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Фрауке Петри заявила, что выступает за умеренный курс партии и не одобряет радикальную риторику.

"Лично я выступаю за умеренный курс этой партии с самого начала и продолжу это делать. Нам действительно нужен этот разумный дискурс… Определенно, есть примеры, которые я лично критикую… Это прискорбно, поскольку таким образом создается впечатление, которое не представляет партию целиком", — заявила Петри в эфире телеканала ARD.

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"Итоги выборов вызывают сильное огорчение, потому что СДПГ боролась до последнего и пыталась представить содержание своей программы в лучшем свете. Сложно сказать, что именно привело к тому, что результаты социал-демократов так плохи. Безусловно, нужно обдумать, какие изменения нужно предпринять на будущее, чтобы избежать подобных провалов", — заявил РИА Новости член СДПГ Флориан Киллер.

Он добавил, что неверно было бы возлагать всю ответственность на главу партии Мартина Шульца, который "изначально обеспечил позитивное настроение, прежде всего, в самой СДПГ".

По словам кандидата в депутаты СДПГ от района Темпельхоф-Шенеберг Берлина Мехтильды Раверт, предварительные итоги указывают на то, что «обе партии, которые входили в "большую коалицию», то есть и ХДС, и СДПГ, понесли значительные потери". Но социал-демократы не смогли доказать своему электорату, что "мы на стороне людей", позволив альянсу использовать для собственной выгоды социальную тему, добавила депутат.

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Что касается эффективности предвыборной кампании, которую вел лидер социал-демократов Мартин Шульц, то, по словам Раверт, это "наш кандидат, он был хорошим кандидатом".

"Я жду от фрау Меркель, что она всерьез займется осуществлением своей идеи о "коалиции ямайка" (с партиями "Зеленые" и Свободной демпартией — ред.). Это будет, конечно, сложно, но это политический вызов, который стоит перед Меркель", — добавила Раверт, подчеркнув, что "большая коалиция" была чрезвычайной ситуацией в политическом поле Германии, и социал-демократам необходимо занять "ведущее место" в оппозиционном поле.

По материалам из открытых источников интернет