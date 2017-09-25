"Вам "Минск" затолкают по самые гланды". Тренды дня в соцсетях

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Накануне в Германии прошли выборы в бундестаг, которые во многом стали поворотными. Две главные политические силы ХДС/ХСС и СДПГ показали самые худшие результаты. А вот впервые в парламент прошла партия более правых взглядов, чем ХДС, и впервые в стране может быть создано трехпартийное правительство.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, социал-демократы себя переиграли демаршем о выходе из коалиции и переходе в оппозицию.

"Меркель уже заявила о возможности создания "широкой" коалиции с "зелеными" и свободными демократами". Похоже, социал-демократы себя переиграли демаршем о выходе из коалиции и переходе в оппозицию. Кстати, по итогам выборов 2009 года Меркель уже формировала коалицию со "свободными демократами", - написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Скриншот из Facebook

Прокомментировал он и реакцию Киева на результаты выборов в Германии: "У пиар-холуев Банковой в ФБ оргазм: ура, наша Меркель победила. А Путин — проиграл. Ребята не поняли, что "наша Меркель" вместе с "нашим Трампом" теперь затолкают кое-кому на Банковой Минские соглашения по самые гланды. Чтобы лучше выполнялось".

Скриншот из Facebook

В свою очередь политолог Владимир Корнилов проводит параллель между выборами в Германии и Голландии.

"Единственным отличием является тот факт, что антиимигрантская партия Свободы в NL заняла второе место, а Альтернатива в Германии — пока третье. Но все-таки голландская партия имеет гораздо более длительную историю, чем немецкая. Хочу напомнить, что в Голландии формирование коалиции продолжается до сих пор, хотя прошло уже больше полугода. Чувствую, Меркель придется столкнуться с не меньшим количеством проблем в этом вопросе", — написал Корнилов на своей странице в Facebook.

Скриншот из Facebook

Политэксперт Юрий Романенко считает, что результаты выборов в Германии — серьезный звоночек задуматься о будущей политике в Восточной Европе для Украины и Польши.

"Если в будущем в Германии придут к власти радикалы вроде "Альтернативы", то все кошмары о переделе сфер влияния в Восточной Европе между Германией и Россией вновь станут реальностью", - уточнил Романенко в Facebook.

Скриншот из Facebook

Финансовый обозреватель Александр Дубинский также уверен, что после победы партии Меркель в ближайшее время следует ожидать визитов украинских политиков в Берлин.

Читайте также: После выборов. Что ждет внешнюю политику Германии?

"Тут Порошенко связал победу Меркель и восстановление целостности Украины. А я думаю, что для него это начало конца: победа Меркель означает, что Германия может полноценно включаться в решение украинского вопроса. Напомню, это — усиление давления на Украину и Россию для выполнения минских соглашений. <…> Так вот, выполнить украинскую часть минских соглашений — действующая власть, очевидно, не может. <…> Думаю, днями мы увидим череду визитёров к Меркель. И посмотрим на её реакцию на них", — отметил Дубинский в Facebook.