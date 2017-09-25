О чем пишут в мире: шок выборов для Германии, "атака" КНДР

РИА Новости Украина

Новая веха в политической жизни Германии

В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг, по результатам которых победу одержал возглавляемый канцлером Ангелой Меркель альянс ХДС/ХСС с 33% голосов. На втором месте оказалась Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов. Это худший результат партии со времен послевоенного периода, отмечает Spiegel.

"Альтернатива для Германии" набрала 12,6% и впервые прошла в бундестаг. Как пишет газета Sueddeutsche Zeitung, в восточной части страны большинство избирателей голосовали за АдГ, в частности, в Саксонии партия набрала 27% и стала лидером. Издание Handelsblatt пишет, что победа АдГ стала "исторической вехой": с тех пор как партия станет "третьей силой", "культура дебатов в парламенте изменится", дебаты станут более жесткими. Как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, "охота началась".

В свою очередь, американская газета New York Times отмечает, что "Меркель, несмотря на победу, не может управлять одна, в связи с чем политическая жизнь канцлера во время четвертого срока будет более сложной". Издание отмечает, что при формировании нового правительства потребуются недели "напряженных переговоров". Французская газета Figaro полагает, что успех АдГ — настоящий "шок для страны". Против нее, как пишут немецкие СМИ, в частности, Berliner Kurier, в ряде городов прошли демонстрации.

Референдум у курдов

Референдум о независимости Иракского Курдистана — региона, пользующегося правами самоуправления в северной части Ирака, пройдет в понедельник, 25 сентября. Референдум "может приблизить курдов к независимости от Ирака на волне роста национального самосознания, который оказался заглушен обеспокоенностью международного сообщества", пишет газета Wall Street Journal.

В действительности многие страны на Ближнем Востоке едино выступают против обретения курдами независимости, вероятно, опасаясь, что референдум даст толчок подобного рода движениям в соседних странах — в Иране и Турции, пишет Independent. Financial Times отмечает, что эти страны поддержали требование центральных властей Ирака к курдскому руководству отменить референдум. Лидер иракских курдов Масуд Барзани, отмечает газета, попытался убедить их, что референдум не станет дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке. Telegraph в то же время напоминает, что на территории этих трех стран и в Сирии проживают более 30 миллионов курдов.

Новый старый запрет Белого дома РИА Новости | Перейти в фотобанк Парламентские выборы в Германии и победа Меркель

Одной из основных тем в зарубежных СМИ стал ввод новых ограничений администрации американского президента Дональда Трампа для граждан нескольких стран на въезд в США. "Белый дом расширил запрет на въезд, введя ограничения для гостей из восьми стран", — пишет издание Washington Post. Запретный список пополнили Венесуэла, КНДР и Чад, которые присоединились к Ирану, Йемену, Ливии, Сирии и Сомали. Для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада запрет вступает в силу с 18 октября. Газета USA Today пишет, что из списка пропал Судан, а ограничительные меры для каждой из стран "мало разнятся".

Сам же Трамп в Twitter объяснил новый запрет так: "Мой приоритет номер один — сделать так, чтобы Америка была в безопасности. Мы не будем принимать в нашей стране тех, для кого не сможем обеспечить безопасный отбор". Издание Guardian отмечает, что запрет стал третьей по счету ограничительной мерой для тех, кто хочет попасть в США.

КНДР "атакует"

Многие зарубежные СМИ обратили внимание на публикацию Пхеньяном изображений и роликов, на которых изображалась атака на американские боевые самолеты и корабль. Видео было опубликовано после того, как в субботу стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer пролетели вдоль побережья КНДР. Изображения оказались поддельными, пишет газета Sun, отмечая, что взрывы были созданы "на компьютере".

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"Отфотошопленные картинки Северной Кореи", - пишет Express. В свою очередь Independent отмечает, что Северная Корея "атакует авианосец и бомбардировщик США" в своей "эпатажной пропаганде", и это не первый подобного рода случай. В предыдущих роликах, также созданных при помощи компьютерной графики, изображалась атака на Белый дом, отмечает газета.