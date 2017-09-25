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    Итоги выборов в Германии: победа Меркель и триумф правых

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    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии (28)

    (обновлено: )6710
    Альянс ХДС/ХСС выигрывает парламентские выборы в Германии, на втором месте - Социал-демократическая партия Германии, правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в бундестаг с 12,6% голосов. Подробнее - в инфографике РИА Новости.
    Итоги парламентских выборов в Германии. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Альянс ХДС/ХСС выигрывает парламентские выборы в Германии, набрав 33% голосов, на втором месте Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов, правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в бундестаг с 12,6% голосов, сообщил немецкий центризбирком по результатам подсчета голосов во всех 299 избирательных округах.

    Преодолев 5%-ный барьер, в бундестаг также проходят либеральная Свободная демократическая партия с 10,7%, "Левые" с 9,2%, "Зеленые" с 8,9%. Предполагается, что ХДС/ХСС, "Зеленые" и свободные демократы составят правящую коалицию "Ямайка", поскольку СДПГ уже заявила, что уйдет в оппозицию, а другие коалиции не набирают получают большинства в парламенте.

    Берлин накануне парламентских выборов в Германии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Политический слом. Что ждет Германию?

    Результат СДПГ — самый низкий за всю послевоенную историю Германии, итог ХДС/ХСС — с 1949 года (тогда прошли первые выборы в бундестаг). Для "Зеленых" нынешний результат — второй самый успешный в их истории, для "Левых" — тоже. Свободная демократическая партия потерпела тяжело поражение и выбыла из бундестага на предыдущих выборах (2013), нынешний результат для нее один из самых высоких.

    При этом "Альтернатива" занимает второе место во всех регионах бывшей ГДР кроме двух: 18,6% в Мекленбурге, 19,6% в Саксонии-Анхальт, 20,2% в Бранденбурге, 22,7% в Тюрингии. В Саксонии "Альтернатива" на первом месте с 27%.

    В Берлине три партии-лидера набирают примерно одинаковые доли голосов избирателей: 22,7% у ХДС, 18,8% у "Левых" и 17,9% у СДПГ. "Альтернатива" пришла в столице пятой (12%) после "Зеленых" (12,6%).

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    ХСС ожидаемо выиграл выборы в бундестаг по Баварии (с самым низким результатом с 1949 года), СДПГ — в самой маленькой земле Бремен, "Альтернатива" в Саксонии, во всех остальных регионах лидером стал ХДС.

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