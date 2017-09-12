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    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы: на акцию вышли более 24 тыс людей

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    Префектура полиции Парижа заявила, что 24 тысячи человек вышли на акции в столице Франции. Активисты жгли файеры, швыряли камни и бутылки и выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес полиции, та в ответ применила слезоточивый газ.
    Столкновения в Париже из-за трудовой реформы Макрона
    @JBSemerdjian

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. От 24 до 60 тысяч человек приняли участие в манифестации французских профсоюзов против трудовой реформы, которая прошла в Париже во вторник.

    Манифестации в Париже. В ход пошел слезоточивый газ. Видео
    Sputnik France/Facebook
    Париж охватили протесты, в ход пошел слезоточивый газ. Полное видео

    "По нашим данным, в Париже в манифестации приняли участие 60 тысяч человек", — сказал РИА Новости представитель штаба профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

    В свою очередь префектура полиции Парижа традиционно называет более скромное число: 24 тысячи человек на акции в столице Франции.

    В ходе шествия агрессивно настроенная молодежь устроила столкновения с полицией: хулиганы жгли файеры, швыряли камни и бутылки и выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес полиции, та в ответ применила слезоточивый газ.

    Аналогичные акции протеста прошли во многих городах страны, в некоторых избежать столкновений также не удалось.

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