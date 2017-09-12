Столкновения в Париже из-за трудовой реформы: на акцию вышли более 24 тыс людей

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. От 24 до 60 тысяч человек приняли участие в манифестации французских профсоюзов против трудовой реформы, которая прошла в Париже во вторник.

"По нашим данным, в Париже в манифестации приняли участие 60 тысяч человек", — сказал РИА Новости представитель штаба профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

В свою очередь префектура полиции Парижа традиционно называет более скромное число: 24 тысячи человек на акции в столице Франции.

В ходе шествия агрессивно настроенная молодежь устроила столкновения с полицией: хулиганы жгли файеры, швыряли камни и бутылки и выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес полиции, та в ответ применила слезоточивый газ.

Аналогичные акции протеста прошли во многих городах страны, в некоторых избежать столкновений также не удалось.