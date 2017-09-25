Биография убитого главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка Киевской области, нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины.
На сайте "Киевоблэнерго" говорится, что в воскресенье, 24 сентября, трагически погиб глава правления компании Иван Полывяный.
Ниже приводится биографическая справка.
Окончил Киевский политехнический институт.
Трудовую деятельность начал в 1976 году горным рабочим на шахте "Степная" треста "Павлоградуголь".
С 1984-го по 2003-й — старший мастер, главный инженер, директор Киево-Святошинского РЭС ОАО "Киевобленерго".
С 2003-го по апрель 2013-го — заместитель технического директора по распределительным сетям, заместитель генерального директора — исполнительный директор, и.о. председателя правления — генеральный директор; председатель правления ОАО "Кировоградоблэнерго".
С апреля 2013-го по январь 2015-го — председатель правления ПАО "Одессаобленерго".
С 15 января 2015-го — председатель правления "Киевоблэнерго".
Заслуженный энергетик Украины.
Комментарий начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова относительно смерти Ивана Полывяного:
Работа полиции на месте убийства Ивана Полывяного:
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