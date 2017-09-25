Биография убитого главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка Киевской области, нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины.

На сайте "Киевоблэнерго" говорится, что в воскресенье, 24 сентября, трагически погиб глава правления компании Иван Полывяный.

Ниже приводится биографическая справка.

Окончил Киевский политехнический институт.

Трудовую деятельность начал в 1976 году горным рабочим на шахте "Степная" треста "Павлоградуголь".

С 1984-го по 2003-й — старший мастер, главный инженер, директор Киево-Святошинского РЭС ОАО "Киевобленерго".

С 2003-го по апрель 2013-го — заместитель технического директора по распределительным сетям, заместитель генерального директора — исполнительный директор, и.о. председателя правления — генеральный директор; председатель правления ОАО "Кировоградоблэнерго".

С апреля 2013-го по январь 2015-го — председатель правления ПАО "Одессаобленерго".

Думская.net Председатель правления ПАО "Одессаоблэнерго" Иван Полывяный, май-2013

С 15 января 2015-го — председатель правления "Киевоблэнерго".

Заслуженный энергетик Украины.

Комментарий начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова относительно смерти Ивана Полывяного:

Работа полиции на месте убийства Ивана Полывяного:

Нацполиция Украины На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017

Нацполиция Украины На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017

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