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    Биография убитого главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного

    Тема:

    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго" (106)

    (обновлено: )57931
    Неизвестные вечером в воскресенье напали на дом главы правления "Киевоблэнерго": злоумышленники избили хозяина и его супругу, от полученных травм мужчина скончался.
    Иван Полывяный. Архивное фото
    odessitua.com

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка Киевской области, нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины.

    На сайте "Киевоблэнерго" говорится, что в воскресенье, 24 сентября, трагически погиб глава правления компании Иван Полывяный.

    Ниже приводится биографическая справка.

    Окончил Киевский политехнический институт.

    Трудовую деятельность начал в 1976 году горным рабочим на шахте "Степная" треста "Павлоградуголь".

    С 1984-го по 2003-й — старший мастер, главный инженер, директор Киево-Святошинского РЭС ОАО "Киевобленерго".

    С 2003-го по апрель 2013-го — заместитель технического директора по распределительным сетям, заместитель генерального директора — исполнительный директор, и.о. председателя правления — генеральный директор; председатель правления ОАО "Кировоградоблэнерго".

    С апреля 2013-го по январь 2015-го — председатель правления ПАО "Одессаобленерго".

    Думская.net
    Председатель правления ПАО "Одессаоблэнерго" Иван Полывяный, май-2013

    С 15 января 2015-го — председатель правления "Киевоблэнерго".

    Заслуженный энергетик Украины.

    Комментарий начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова относительно смерти Ивана Полывяного:

    Работа полиции на месте убийства Ивана Полывяного:

    Нацполиция Украины
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    Нацполиция Украины
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017

    Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.

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