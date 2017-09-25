Корнилов: выборы в Германии повторили ситуацию в Голландии

РИА Новости Украина

Германия выбрала: в воскресенье в стране прошли выборы в бундестаг. По итогам голосования лидирует партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель.

Бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего — 709 вместо 631. При расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты.

Политолог Владимир Корнилов увидел в результатах германских выборов европейскую тенденцию.

"Хочу обратить внимание чуть ли не на полное совпадение итогов последних выборов в Германии и Голландии", — пишет эксперт на своей странице в Facebook, аргументируя свою позицию по пунктам.

"1. Основные мейнстримовые партии получили рекордно малое количество голосов за всю послевоенную историю.

2. Правящие правоцентристские партии сохранили первое место, потеряв огромное количество голосов.

3. Левоцентристские партии расплачиваются за нахождение в коалиции со своими извечными правыми оппонентами и находятся на грани полного краха по итогам выборов, устранившись от формирования коалиции.

4. Крахом левоцентристских партий воспользовались в первую очередь Зеленые, а коммунистам благодаря этому удалось сохранить свои позиции.

5. Основной отток избирателей от правящих правоцентристских партий произошел к антииммигрантским партиям", — перечислил Корнилов.

Единственным отличием, добавил он, является тот факт, что антиимигрантская партия Свободы в NL заняла второе место, а Альтернатива в Германии — пока третье: "но все-таки голландская партия имеет гораздо более длительную историю, чем немецкая".

"Хочу напомнить, что в Голландии формирование коалиции продолжается до сих пор, хотя прошло уже больше полугода. Чувствую, Меркель придется столкнуться с не меньшим количеством проблем в этом вопросе. К чему я это все? Ситуация в Германии не уникальна. Такое совпадение с Голландией не случайно, это тенденция", — подытожил политолог.

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Напомним, формальный окончательный результат выборов будет официально объявлен через 2,5 недели.