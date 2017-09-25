Появились подробности убийства председателя "Киевоблэнерго"

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Председателя правления "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного задушили, сообщил руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, ссылаясь на предварительные данные.

Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка 24 сентября. Злоумышленники нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался.

"Предварительно, не окончательно, а предварительно можем сказать, что смерть наступила от механической асфиксии – хозяина задушили. Мы сейчас проводим обыск оперативно-расследовательных мер и выясняем пути, когда они подходили, как это все происходило, отходили и возможных свидетелей ищем", — заявил Жукович в комментарии изданию "Ведомости Украина".

Он добавил, что ведется расследование по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

"Круг подозреваемых еще не определен. Мы только выясняем все обстоятельства. Четко знаем, что это было нападение с целью ограбления, потому что, когда они избивали хозяев, то они требовали от них, чтобы те сказали, где у них находится сейф с деньгами. Они завладели 15 тыс. гривен – это приблизительно такая сумма, которые лежали открыто в доме, а также забрали кольцо у жены", — сообщил Жукович.

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