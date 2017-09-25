Меркель отреагировала на прорыв правых на выборах в Германии

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правая партия "Альтернатива для Германии", впервые прошедшая в парламент ФРГ, не будет иметь влияния на будущую политику Берлина в европейских делах.

"Я считаю, что партии, которые могут создать коалицию, способны сами принять решение, несмотря на все противоречия… Это будет отражено в будущих коалиционных соглашениях, но "Альтернатива для Германии" не будет иметь на это влияния", — сказала она журналистам, отвечая на вопрос о возможном влиянии правых на европейскую политику в Берлине.

Кроме того, канцлер назвала спекуляциями рассуждения о новых досрочных выборах в ФРГ.

"Любые спекуляции о новых выборах являются неуважением к решению избирателя, я в этом глубоко убеждена" — сказала Меркель. Она добавила, что все участники прошедших выборов в германский бундестаг должны решить, "будет ли это шагом вперед" для них.

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В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).