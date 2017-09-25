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    Обновленный бундестаг. Правые прокомментировали итоги выборов в Германии

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    Меркель vs Шульц. Парламентские выборы в Германии (21)

    (обновлено: )87
    Один из лидеров "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель назвала результат политсилы на выборах в бундестаг "очень хорошим". Она призналась, что в партии не рассчитывали на такие итоги.
    Акция партии Альтернатива для Германии против политики А.Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Один из лидеров "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила журналистам, что политсила не рассчитывала на такой высокий результат на выборах в германский бундестаг.

    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Исторические выборы в Германии: крах социал-демократов и прорыв правых

    По данным подсчета голосов во всех 299 избирательных округах, блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель получил 33% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,5%, "Альтернатива для Германии" — 12,6%, Свободная демократическая партия — 10,7%, "Левые" — 9,2%, "Зеленые" — 8,9%. Данные опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии.

    "Мы получили очень хороший результат. Он удивил нас самих, мы не рассчитывали на такой высокий результат", — сказала Вайдель.

    Смотрите также: Парламентские выборы в Германии и победа Меркель

    Выборы в бундестаг прошли в Германии 24 сентября. Альянс ХДС/ХСС получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее 311), СДПГ — 153 (ранее 193). "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), вернувшаяся в парламент после неудачи на прошлых выборах Свободная демократическая партия получает 80 мест. Фракция "Левых" увеличивается до 69 мандатов (ранее 64), фракция "Зеленых" — до 67 (ранее 63).

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