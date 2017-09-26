Закон об образовании: дипломатические войны неизбежны

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент Украины 25 сентября подписал этот закон, что может осложнить отношения Киева с некоторыми европейскими странами.

Особое беспокойство в ряде европейских столиц вызывает языковая статья закона об образовании национальных меньшинств.

Обеспокоенность новым законом Украины об образовании выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция и Молдавия. В Польше пообещали следить за применением его положений. МИД РФ заявил, что новый закон ущемляет интересы русскоязычных жителей страны. Они против обучения в украинских школах только на государственном языке.

Так, Болгария, Греция, Румыния и Венгрия призвали Украину не вводить в действие положения об образовании относительно языка обучения. Как передает BBC, с такой просьбой министры иностранных дел Болгарии, Греции, Румынии и Венгрии обратились ранее в письме к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, генсеку Совета Европы Турбйорну Ягланду, верховному комиссару ОБСЕ Ламберту Занниеру.

В связи с этим, министр министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог, который занимается вопросом венгерского образования, попросил о личной встрече с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич.

А президент Румынии Клаус Йоханнис ранее отменил запланированный на октябрь визит в Украину из-за принятия Киевом нового закона об образовании, сообщает румынское агентство Agerpres.

В официальном письме к министру образования Украины Балог отмечает, что закон об образовании и, особенно его языковая статья об образовании меньшинств, вызвала беспокойство нескольких правительств соседних стран, включая венгерское.

По мнению Балога, предлагаемая встреча министров предоставит возможность обсудить опасения, возникающие у венгерских властей относительно нового украинского закона.

Однако, министр Украины Гриневич, согласно сообщению, проведет встречу с Золтаном Балогом не в понедельник, а в октябре, для обсуждения, в частности, Закона "Об образовании", сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим, венгерский министр Балог 25 сентября посетил церемонию начала учебного года в Закарпатском венгерском Институте имени Ференца Ракоци, но без участия украинского министра, которая заранее была приглашена в числе почетных гостей.

Официальный Будапешт настаивает на пересмотре языковой статьи закона об образовании в Украине, так как, по мнению властных структур Венгрии, это нарушает права 150-тысячной венгерского меньшинства в Закарпатье, сообщает Радио Свобода.

Показательно, что глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль считает, что внесенные парламентом изменения в закон об образовании противоречат Закону "О национальных меньшинствах в Украине". Об этом чиновник пишет на своем сайте.

"Принятый большинством Верховного Совета новый Закон об образовании не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Украина ратифицировала в 2003 году, Закону "О национальных меньшинствах в Украине" и международным договорам, заключенным Украиной с соседними странами", — пишет Москаль.

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Венгрия также обратилась с жалобой к Генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному в организации по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства из-за образовательного закона Украины.

Ранее, президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит в Украину также из-за принятия украинским парламентом нового закона об образовании.

"В результате, когда я узнал об этом законе, я отменил мой визит на Украину, а также отменил прием спикера парламента Украины, который был намечен в конце сентября в Бухаресте, направив, таким образом, весьма серьезные дипломатические сигналы", — заявил Йоханнис, сообщает румынское агентство Agerpres.

Недавно румынский парламент принял декларацию, в которой выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Украине, после принятия Верховным Советом Закона "Об образовании".

Напомним, 5 сентября украинский парламент принял Закон "Об образовании", который затем подписал спикер парламента. Его обновленная редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить на украинском языке.

В частности, национальным меньшинствам предоставили право учиться на языках нацменьшинств наряду с украинским в дошкольных заведениях и 1-4 классах.

В разъяснении министерства образования Украины говорится, что Статья 7, которая регулирует вопросы языка обучения в новом Законе "Об образовании", отвечает Конституции Украины и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств,

Ранее Гриневич заявила, что Украина готова направить в Совет Европы для экспертизы 7 статью закона "Об образовании", регламентирующую языковой вопрос в образовании.

Несмотря на озабоченность в ряде европейских столиц, президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал закон Украины №2145-VIII "Об образовании", принятый Верховным Советом 5 сентября 2017 года, сообщает пресс-центр президента. Порошенко поручил МИД и МОН Украины,провести консультации с Советом Европы.