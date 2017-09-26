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    Закон об образовании. Госдума примет важное заявление

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    Реформа образования: необратимые последствия (106)

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    Первый вице-спикер Иван Мельников отметил, что Госдума рассмотрит заявление о недопустимости нарушений фундаментального права коренных народов Украины и национальных меньшинств Украины общаться на родном языке.
    Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Госдума в среду будет рассматривать заявление о недопустимости нарушения права коренных народов Украины обучаться на родном языке, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

    Школа
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Закон об образовании: дипломатические войны неизбежны

    "Вчера президент Украины подписал закон об образовании. В связи с этим Госдума завтра будет рассматривать заявление о недопустимости нарушений фундаментального права коренных народов Украины и национальных меньшинств Украины общаться на родном языке", — сказал Мельников.

    Он не исключил, что аналогичное заявление будет принято Советом Федерации.

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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    В понедельник вечером, 25 сентября, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании"

    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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