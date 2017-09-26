Закон об образовании. Госдума примет важное заявление

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Госдума в среду будет рассматривать заявление о недопустимости нарушения права коренных народов Украины обучаться на родном языке, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Вчера президент Украины подписал закон об образовании. В связи с этим Госдума завтра будет рассматривать заявление о недопустимости нарушений фундаментального права коренных народов Украины и национальных меньшинств Украины общаться на родном языке", — сказал Мельников.

Он не исключил, что аналогичное заявление будет принято Советом Федерации.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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В понедельник вечером, 25 сентября, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании".

Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.