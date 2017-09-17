Всё для борьбы с "русским миром"! Львовский форум - операция "Бандеризация"

фото автора

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Львов

"Окультуривание" украинцев под новые, патриотические стандарты за три года после Майдана доходит до своего апогея. Книжный форум во Львове в очередной раз подтвердил — курс на "бандеризацию" страны взят всерьез и надолго.

На высшем уровне

Политикам новой волны не привыкать проводить эксперименты над собственным народом. Сначала они проверили, как люди отнесутся к запрету любой российской кинопродукции. Затем посмотрели на реакцию людей, практически полностью переведя радиовещание на украинский язык. Когда же сограждане, полностью занятые выживанием, и это пропустили мимо ушей, во власти решили, что с этим благодатным "материалом" можно и нужно работать.

Процесс навязывания новых ценностей, которые раньше воспринимались разве что на Западной Украине, судя по всему, коснулся и сферы книгоиздания. Полностью запретив ввоз любой книжной продукции из Российской Федерации, политики и чиновники бросили все силы на то, чтобы заполнить образовавшийся вакуум.

О том, что повальная национализация коснулась и новых украинских книг стало понятно после посещения крупнейшего в Украине Книжного Форума, который на этой неделе проходит во Львове. Событию, которое раньше не вызывало особого ажиотажа, в этом году приковано все внимание. И это не удивительно — выступивший от имени власти замминистра культуры Юрий Рыбачук сразу подчеркнул, что на Форуме создаются новые ценности.

фото автора Книжный форум во Львове

Разговоры с "ватниками"

О том, что конкретно имел в виду чиновник становятся очевидными, едва переступаешь порог роскошного Замка Потоцких, где проходило мероприятие. Минуя книжные ряды, где мирно соседствуют свежепереведенные на украинский язык Дональд Трамп и Эрнст Гемингвей (да-да, именно так звучит фамилия классика "на мове"), сразу же упираешься в лавку для читателей с повышенным уровнем патриотизма.

"Антисоветские истории", "Кремлевский плагиат", "Разговор с ватником", — книги всего по 110 гривен за каждую предлагает писатель Олег Панфилов. Как выяснилось, профессор одного из институтов в Грузии приехал со своими книгами, чтобы научить украинцев бороться с пропагандой "страны-агрессора". Тем более, что у гостей Книжного Форума такая продукция пользуется популярностью.

фото автора Книжный форум во Львове

"Мои книги, в основном содержат разоблачения фактов, которые до сих пор считаются историческими в бывших странах СССР. Украинцы могут узнать очень много нового для себя. Несколько поколений выросли в условиях цензуры, а мои книги показывают, что было на самом деле — о том, как создавалась Россия, кто такие "русские" и как они появились. Это полное развенчивание мифов", - рассказывает писатель.

Не менее любопытную аннотацию можно найти на тыльной стороне его книги.

"Ватник — человек без возраста и образования. Им может быть и водитель, и инженер, и врач, и генерал, и даже учёный. Переубедить ватника сложно, но я все-таки пытаюсь".

Не удивительно, что следующая книга Панфилова, которую он привезет украинскому читателю будет тоже посвящена "агрессорам". Название запоминающееся — "Империя лжи", которая коснется истории цензуры и пропаганды в Советском Союзе и РФ.

Наследие Третьего рейха

Дальше, больше. Буквально за углом на главной книжной ярмарке Украины требовательному читателю предлагается ознакомиться с книгой "Украинская дивизия "Галичина", вышедшей из под пера не какого-нибудь выпускника филфака, а… немецкого военачальника времен Второй Мировой войны, майора Вермахта Вольфа Дитриха Гайке

"Пусть этот труд внесет ясность относительно заслуг украинцев в борьбе за настоящую демократию и пусть будет признанием храбрости и порядочности ее воинов, которые свой меч до конца войны держали честно и оставили его незапятнанным", — четко и ясно сказано в рекламном проспекте к изданию.

Не менее любопытной для масс будет книга "Пума-Дромедар. Абвер" Ярослава Середницкого, которая расскажет украинскому читателю о "трех крымских и северно-кавказских катастрофах Красной Армии 1941-1942 годо"в. Для тех, кто в школе прогуливал уроки истории стоит напомнить, что "Абвер" был органом военной разведки Третьего рейха, а "Пума" и "Дромедар" — его подразделениями.

Очевидно, что фоне откровенной пропаганды нацизма просто теряются книги вроде "Ave Diktator" Горлика-Горского о "кровожадном" Иосифе Сталине, "Степан Бандера. Человек и миф", которую можно увидеть едва ли не на каждой третьей раскладке.

фото автора Книжный форум во Львове

Откуда пошла "Слава Украине"?

На формирование "правильной" национальной самоидентичности направлены книги издательства "Левада". Его директор Богдан Горбовой предлагает приобрести красивое издание, повествующее о запрещённой в СССР тема Холодного Яра.

"В последнее время мы все чаще слышим "Слава Украине". Но мало кто знает, что это лозунг Холодного Яра, когда 22 села держались отдельно от Советского Союза и боролись до последнего", — рассказывает издатель. "Позже здесь родилась УПА, которая взяла себе знаменитый лозунг. Идеи Холодного Яра должны быть известны во всей стране, поэтому мы регулярно ездим по Украине с презентациями. Удивительно, но в остальных регионах мало знают на эту тему, приходится рассказывать все с самого начала. Ведь при Союзе за такие книги сажали в тюрьму…"

Кто правит бал?

Упростить задачу власти по внедрению в массы новой, пусть и весьма сомнительной идеологии должны книги скандально-известного шоумена Антина Мухарского. Одна из них — "Национальная идея модерной Украины", сборник интервью выдающихся, по мнению писателя, украинцев, которые дают ответ на извечные вопросы из серии "Кто виноват?" и "Что делать". Интересно, что в списке авторитетов Мухарского значатся такие неоднозначные персонажи, как, например, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош и глава "Белый вождь" Андрей Билецкий.

Хотя, уже в следующей из представленных Форуме книг Мухарского, "Сказки русского мира", наверняка можно найти ответ, кто виноват во всех бедах украинцев. Аннотация поражает традиционно богатой фантазией автора.

Читайте также: Украина – жизнь в режиме политических скандалов. Эксперты подвели итоги недели

"Сказки русского мира" — книга, которая в самое ближайшее время развалит российскую путинскую квазиимперию, потому что бьет прямо под дых, если изволите, метит в сакральные места и псевдодуховные скрепы, разрушая пропагандистские мифы, советские и постсоветские клише и штампы, наносит ответный удар подлости, хамству, лжи, лицемерию, которые воцарились как на царском троне, так и в душах царских подданных и правят свой бал в стране, которая все дальше и дальше отдаляется не только от цивилизованного мира".