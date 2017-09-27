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    Силовики будут круглосуточно дежурить в населенных пунктах под Винницей

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (66)

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    Пресс-служба Нацполиции сообщила, что силовики будут нести службу по обеспечению порядка и безопасности людей в Калиновке и близлежащих населенных пунктах, где была проведена эвакуация населения.
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии Украины будут круглосуточно дежурить в городе Калиновка и ближайших населенных пунктах в Винницкой области, где была проведена эвакуация жителей из-за пожара на складе боеприпасов, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции.

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии круглосуточно будут нести службу по обеспечению порядка и безопасности людей в Калиновке и близлежащих населенных пунктах, где была проведена эвакуация населения из-за взрывов на военных складах", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Территорию населенных пунктов, которые пока остаются опасными для пребывания людей, патрулируют около 300 полицейских и 100 бойцов Нацгвардии. Правоохранители продолжают работу на 49 блокпостах в Винницкой области.

    "По состоянию на 18.00 в полицию поступила информация о повреждении девяти зданий в результате попадания снарядов. Никакой информации о фактах мародерства или грубого нарушения правопорядка в настоящее время не зафиксировано", — добавили в полиции.

    Накануне вечером на складах в Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

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