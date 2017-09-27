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    В Калиновке заметили грузовик с остатками "Града"

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (63)

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    В Калиновке, где произошел пожар на военных складах, журналисты заметили машину сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полную остатков "Града".
    Машина спасателей с остатками Града в Калиновке под Винницей
    Страна

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Автомобили Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) собирают остатки снарядов РСЗО "Град" в Калиновке Винницкой области.

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Грузовые "Газели" ездят по улицам, в кузов автомобилей сгружают остатки снарядов для дальнейшей утилизации", — пишет "Страна".

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    Пожар в Калиновке начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что, на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

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    Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". По данным Винницкой областной госадминистрации, на складах хранится почти 190 тысяч тонн боеприпасов.

    Страна
    Машина спасателей с остатками "Града" в Калиновке под Винницей

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