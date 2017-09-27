В Калиновке заметили грузовик с остатками "Града"

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Автомобили Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) собирают остатки снарядов РСЗО "Град" в Калиновке Винницкой области.

"Грузовые "Газели" ездят по улицам, в кузов автомобилей сгружают остатки снарядов для дальнейшей утилизации", — пишет "Страна".

Читайте также: Спецкор: в Винницкой области паника, власти не смогли успокоить людей

Пожар в Калиновке начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что, на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Читайте также: Очевидец: объявленной властями эвакуации под Винницей нет

Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". По данным Винницкой областной госадминистрации, на складах хранится почти 190 тысяч тонн боеприпасов.