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    ЧП на складе под Винницей. Порошенко требует найти и наказать виновных

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (72)

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    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября.
    Facebook Петра Порошенко

    Президент Петр Порошенко потребовал от руководителей Генеральной прокуратуры, СБУ, Национальной полиции найти и привлечь к ответственности виновных в ЧП на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области, сообщает пресс-служба главы государства. 

    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Facebook Eugene Stepanenko
    Огненное зарево над Винницей. Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия". 

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    "Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет (должен — Ред.) по другим версиям", — заявил Порошенко на военном кабинете в среду вечером.

    Он также сообщил, что накануне утром приказал усилить оборону и охрану стратегических объектов силами Вооруженных сил. "Мы продолжаем мириться с этими происшествиями не можем", — подчеркнул президент.

    Глава государства отметил, что тенденция взрывов на военных складах содержит угрозу для национальной безопасности. "Просил бы тщательно подготовиться для заседания СНБО, чтобы были приняты исчерпывающие меры в кратчайшие сроки и не допустить повторения трагедии", — сказал Порошенко. 

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    Ранее начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.

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