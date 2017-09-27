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    Фотоленты

    Огненное зарево над Винницей. Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (17)

    (обновлено: )621
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке под Винницей
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области
    Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Калиновке
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Facebook Eugene Stepanenko
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
    vinnitsa.info
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке под Винницей
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке под Винницей
    vinnitsa.info
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Из открытых источников
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    Facebook Юрия Бутусова
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    @Yurko_sViy
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    @Yurko_sViy
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    @Yurko_sViy
    Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области
    Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области
    depo.ua
    Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Калиновке
    Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Калиновке
    Facebook Юрия Левченко
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
    vinnitsa.info

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    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

    Власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка. 

    Смотрите также: ЧП под Винницей. Взрывы на военных складах в Калиновке

    Официальные данные о пострадавших в результате ЧП пока не поступали. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории винской части А1119 произошел в результате диверсии

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