Огненное зарево над Винницей. Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

Власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка.

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Официальные данные о пострадавших в результате ЧП пока не поступали. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории винской части А1119 произошел в результате диверсии.