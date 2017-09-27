наверх
27.09.201703:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашили о взрывах под Винницей: циничный подарок Порошенко от Путина

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (13)

    (обновлено: )60
    По мнению бывшего главы Одесской ОГА, Россия намекает США, что не стоит предоставлять Украине летальное оружие, так как она не сможет его обезопасить.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Dru Druster / Facebook

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин преподнес циничный подарок на день рождения президенту Украины Петру Порошенко в виде пожара и взрывов на складах боеприпасов близ пгт Калиновка в Винницкой области, заявил бывший глава Одесской ОГА, экс-президент Грузи Михаил Саакашвили. 

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Defenseimagery.mil
    Летальное оружие от США для Украины: за и против

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуировали. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. 

    Читайте также: Оружие н-надо?! Украина в центре скандала с поставками в Южный Судан 

    "Очень циничный подарок от Путина на день рождения Порошенко — взрывы в Виннице. Этим он говорит американцам: не стоит давать Украине оружие, они не смогут его обезопасить. Вопрос только в том, почему мы позволяем ему делать такие "подарки", — написал Саакашвили на свое странице в Facebook.

    Facebook Михаила Саакашвили
    Комментарий Михаила Саакашвили

    Напомним, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в котором, среди прочего, присутствует пункт о помощи Украине. По словам президента Петра Порошенко, это "санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера".

    Отметим, в России ранее заявляли, что предоставление Украине вооружения из США "вызовет напряженность". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Флаг Украины. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    Нападение на дом Юрия Березы в Днепропетровской области
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Курт Волкер на YES
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?