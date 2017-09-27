Саакашили о взрывах под Винницей: циничный подарок Порошенко от Путина

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин преподнес циничный подарок на день рождения президенту Украины Петру Порошенко в виде пожара и взрывов на складах боеприпасов близ пгт Калиновка в Винницкой области, заявил бывший глава Одесской ОГА, экс-президент Грузи Михаил Саакашвили.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуировали. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

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"Очень циничный подарок от Путина на день рождения Порошенко — взрывы в Виннице. Этим он говорит американцам: не стоит давать Украине оружие, они не смогут его обезопасить. Вопрос только в том, почему мы позволяем ему делать такие "подарки", — написал Саакашвили на свое странице в Facebook.

Facebook Михаила Саакашвили Комментарий Михаила Саакашвили

Напомним, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в котором, среди прочего, присутствует пункт о помощи Украине. По словам президента Петра Порошенко, это "санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера".

Отметим, в России ранее заявляли, что предоставление Украине вооружения из США "вызовет напряженность".