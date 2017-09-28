На склад боеприпасов в Калиновке было выделено 25 млн грн - Полторак

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. На военном арсенале близ пгт Калиновка в Винницкой области находилось 83 000 тонн боеприпасов, большая часть из которых была готова к применению, заявил министр обороны Степан Полторак на созванном президентом Петром Порошенко военном кабинете.

"Этот арсенал потенциально мог принять 140 тысяч тонн. Там находилось 83 тысячи тонн (боеприпасов — Ред.)", — цитирует Полторака пресс-служба главы государства.

По его словам, 68 тонн — "это были боеприпасы, готовые к применению, остальное — это компоненты к боеприпасам и металлолом".

"В настоящее время распространение пожара приостановлено, локализавано. Есть задымление территории. Но открытого огня нет. В последние часы нет и взрывов на территории хранилища", — сообщил министр.

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Министр обороны отметил, что подобное чрезвычайное происшествие происходит не в первый раз. Он напомнил, что после взрывов на складах боеприпасов в Сватово был уволен заместитель начальника Генерального штаба, привлечены к ответственности и объявлено о служебном несоответствии шести генералам и 46 офицерам. По итогам работы в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены 80 человек. Министр также сообщил, что по итогам расследования событий под Мариуполем в ближайшее время доложит президенту о результатах.

Кроме того Полторак проинформировал, что в 2014 году в хранилище вблизи Калиновки было выделено 500 000 грн, а в этом году на этот объект выделено 25 млн грн.

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Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

Ранее начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.