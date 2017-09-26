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    Все въезды в Калиновку перекрыты, проводится эвакуация населения

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (5)

    (обновлено: )91421
    В МВД Украины сообщили, что в связи с пожаром и взрывами на территории воинской части близ Калиновки по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    Facebook Вінниця ОК

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в Калиновку Винницкой области, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел, сообщает пресс-служба МВД Украины.

    Взрывы на военных складах под Винницей. Видео
    Facebook Юрия Левченко
    ЧП под Винницей. Взрывы на военных складах в Калиновке

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    Вечером во вторник на военных складах воинской части в районе Калиновки Винницкой области произошел пожар и начались взрывы

    Правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.

    "Сегодня, 26 сентября, в 21.50 в Калиновский отдел полиции Винницкой области поступило сообщение о детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей. По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Для координации деятельности всех подразделений полиции на место происшествия отправлен заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич. Вместе с ним в Винницкую область отбыли работники аппарата Нацполиции", — говорится в сообщении.

    Facebook МВС України
    Комментарий МВД Украины по поводу ситуации в Калиновке Винницкой области

    Также отмечается, что на месте развернута деятельность ситуационного центра Винницкой областной полиции — для эвакуации людей из зоны возможного поражения.

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