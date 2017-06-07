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    Политика

    В балаклавах и с автоматами: в горсовете Ирпеня проходит обыск

    (обновлено: )183
    Очевидцы утверждают, что правоохранители работают вместе с подразделениями КОРД – полицией особого назначения. Граждан в коридор, где проходит обыск, не пропускают.
    В горсовете Ирпеня проходит обыск
    rbc.ua

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Ирпенском горсовете в среду утром появились люди в балаклавах и с автоматами, с целью проведения обыска, сообщает "Громада Приірпіння".

    Фото со страницы Владимира Карплюка
    Обыски в горсовет Ирпеня

    "Зашли в совет произошло примерно в 9:30. Написано было полиция. Я как раз была в середине как простой посетитель.Что искали – пока не понятно ", – говорит местная жительница.

    В прокуратуре деталей обыска не разглашают. Очевидцы утверждают, что правоохранители работают вместе с подразделениями КОРД – полицией особого назначения.

    Граждан в коридор, где проходит обыск, не пропускают.

    При этом мэра Ирпеня Владимира Карплюка и секретаря совета Юрия Денисенко на месте, когда начался обыск, в рабочее время не было.

    Позже мэр Ирпеня Владимир Карплюк сообщил на своей странице в Facebook, что он находится в командировке в США.

    Напомним, мэр Ирпеня в 2013 году задекларировал 67 квартир.

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