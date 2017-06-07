В балаклавах и с автоматами: в горсовете Ирпеня проходит обыск

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Ирпенском горсовете в среду утром появились люди в балаклавах и с автоматами, с целью проведения обыска, сообщает "Громада Приірпіння".

Фото со страницы Владимира Карплюка Обыски в горсовет Ирпеня

"Зашли в совет произошло примерно в 9:30. Написано было полиция. Я как раз была в середине как простой посетитель.Что искали – пока не понятно ", – говорит местная жительница.

В прокуратуре деталей обыска не разглашают. Очевидцы утверждают, что правоохранители работают вместе с подразделениями КОРД – полицией особого назначения.

Граждан в коридор, где проходит обыск, не пропускают.

При этом мэра Ирпеня Владимира Карплюка и секретаря совета Юрия Денисенко на месте, когда начался обыск, в рабочее время не было.

Позже мэр Ирпеня Владимир Карплюк сообщил на своей странице в Facebook, что он находится в командировке в США.

Напомним, мэр Ирпеня в 2013 году задекларировал 67 квартир.