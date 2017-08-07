Разминирование в Балаклее. При взрыве тяжело травмирован солдат - СМИ

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КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В результате взрыва снаряда в Балаклее Харьковской области ранен военнослужащий, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Харьковский региональный медиа-центр Министерства обороны.

"Травмы получил военнослужащий Вооруженных сил Украины во время проведения разминирования арсенала в Балаклее. Сейчас решается вопрос, где именно будет проходить лечение пострадавшего. Его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

По данным местного издания "Depo.Харков", ЧП произошло около 11.20 во время сбора снарядов, которые не разорвались, пострадал 27-летний солдат. Он получил ряд травм, травматическую ампутацию правой стопы, открытый перелом левой голени, открытый перелом левой стопы, ожоги лица, рук, грудной клетки. Расследованием инцидента занимается военная прокуратура.

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Напомним, в ночь на 23 марта в Балаклее начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва погиб один человек, еще пятеро человек пострадали.