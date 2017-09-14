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    Происшествия

    В Винницкой области мужчина погиб под лопастями вертолета

    (обновлено: )54
    Вертолет обрабатывал поле химикатами и приземлился на дозаправку. Мужчина подошел к работающей машине и попал под лопасть заднего винта при невыясненных обстоятельствах.
    Многоцелевой вертолет Ми-2
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В Винницкой области погиб агроном одного из сельскохозяйственных предприятий, приблизившись на опасное расстояние к вертолету Ми-2 и получив смертельный удар винтом. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

    По информации правоохранителей, вертолет обрабатывал поле химикатами и приземлился на дозаправку. Мужчина подошел к работающей машине и попал под лопасть заднего винта при невыясненных обстоятельствах. 40-летний житель Киевской области от полученных травм скончался на месте.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

    В начале сентября в Бельгии во время авиашоу военный пилот выпал из вертолета.

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