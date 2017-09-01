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    Общество

    Эхо Балаклеи. Власти установили точное число пострадавших от взрывов

    Тема:

    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (149)

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    По информации мэра, в список граждан, пострадавших вследствие взрывов на военном арсенале, были внесены 3908 жителей города. Уточняется, что 3109 из них обратились в горсовет за материальной помощью.
    Балаклея: жизнь после взрывов
    mediaport.ua

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Балаклее Харьковской области зарегистрировали почти 4 тысячи жителей, пострадавших в результате взрывов и пожара на складе боеприпасов в марте текущего года, сообщает пресс-служба Харьковской областной госадминистрации.

    Балаклея: жизнь после взрывов
    mediaport.ua
    И сегодня в Балаклее жители находят непонятные предметы – спецкор

    "По информации мэра города, в список граждан, пострадавших вследствие взрывов на военном арсенале, были внесены 3908 жителей города. 3109 из них обратились в горсовет за материальной помощью для восстановления жилья. На данный момент рассмотрено 2707 заявлений на общую сумму 37 млн ​​175 тыс. грн", — говорится в сообщении.

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    Отмечается, что за пять месяцев выполнено более 90% восстановительных работ. Средняя помощь пострадавшим жителям составила около 14 000 грн.

    Средства для оказания материальной помощи жителям Балаклеи — 30 млн грн — были выделены из областного бюджета. Кроме того, 5 млн грн было выделено из районного бюджета и 4,5 млн грн — из бюджета города Балаклея. Еще 1 млн грн на эти цели город получил от районов и городов Харьковской области.

    На ремонт домов частного сектора были направлены стройматериалы, предоставленные в качестве гуманитарной помощи, и благотворительные средства. Отремонтировать остается 60 домов, эту работу планируется завершить до 5 сентября.

    В ночь на четверг, 23 марта, произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. В городе и близ была лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погибли два человека и еще двое получили ранения.

    Смотрите инфографику: Разрушительная арифметика. Последствия взрывов в Балаклее

    По данным следствия, боеприпасы на арсенале начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.

    Кабмин выделил 45 млн грн на ликвидацию последствий пожара и взрывов в Балаклее.

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