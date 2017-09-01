Эхо Балаклеи. Власти установили точное число пострадавших от взрывов

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КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Балаклее Харьковской области зарегистрировали почти 4 тысячи жителей, пострадавших в результате взрывов и пожара на складе боеприпасов в марте текущего года, сообщает пресс-служба Харьковской областной госадминистрации.

"По информации мэра города, в список граждан, пострадавших вследствие взрывов на военном арсенале, были внесены 3908 жителей города. 3109 из них обратились в горсовет за материальной помощью для восстановления жилья. На данный момент рассмотрено 2707 заявлений на общую сумму 37 млн ​​175 тыс. грн", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что за пять месяцев выполнено более 90% восстановительных работ. Средняя помощь пострадавшим жителям составила около 14 000 грн.

Средства для оказания материальной помощи жителям Балаклеи — 30 млн грн — были выделены из областного бюджета. Кроме того, 5 млн грн было выделено из районного бюджета и 4,5 млн грн — из бюджета города Балаклея. Еще 1 млн грн на эти цели город получил от районов и городов Харьковской области.

На ремонт домов частного сектора были направлены стройматериалы, предоставленные в качестве гуманитарной помощи, и благотворительные средства. Отремонтировать остается 60 домов, эту работу планируется завершить до 5 сентября.

В ночь на четверг, 23 марта, произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. В городе и близ была лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погибли два человека и еще двое получили ранения.

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По данным следствия, боеприпасы на арсенале начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.

Кабмин выделил 45 млн грн на ликвидацию последствий пожара и взрывов в Балаклее.