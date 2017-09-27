Порошенко созывает военный кабинет из-за пожара на складах под Винницей

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко созывает заседание военного кабинета СНБО с участием премьер-министра Владимира Гройсмана и руководителей силовых ведомств из-за пожара на складе боеприпасов в Винницкой области, сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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Накануне вечером на складах сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

"Президент созывает военный кабинет из-за чрезвычайной ситуации в Винницкой области", — написал Цеголко в Twitter.

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 27 сентября 2017 г.

Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что в течении ночи получал информацию штаба по ликвидации аварии от премьер-министра и министра обороны.

"Принял решение созвать военный кабинет с участием премьер-министра, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, министра обороны, начальника Генштаба, главы Службы безопасности Украины, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы", — написал Порошенко.