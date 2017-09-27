В Минэнерго сообщили об остановке газораспределительных станций под Винницей

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Из-за взрывов на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области остановлена работа трех газораспределительных станций, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский в Facebook в среду утром.

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Однако он заверил: "На транзит ситуация не влияет, кольцевая схема газоснабжения областного центра позволяет полностью обеспечивать жителей голубым топливом".

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.