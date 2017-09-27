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    Взрывы на складах боеприпасов под Винницей не утихают

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (31)

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    Первый заместитель главы Винницкой областной администрации Андрей Гижко заявил, что "на данный момент за минуту взрывается порядка трех снарядов", сообщает сайт телеканала.
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Взрывы на складах боеприпасов в Винницкой области продолжаются, на месте работают военные и спасатели, сообщает телеканал "112 Украина".

    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке под Винницей
    vinnitsa.info
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    "Возле центра событий военнослужащие и спасатели. Взрывы на 28-м военном складе продолжаются, по наблюдениям корреспондентов их активность увеличивается. Часть местных жителей Калиновки не хотят покидать город, они прячутся в подвалах… На месте также работает железнодорожная и военная техника", — сообщает корреспондент в эфире.

    Первый заместитель главы Винницкой областной администрации Андрей Гижко заявил, что "на данный момент за минуту взрывается порядка трех снарядов", сообщает сайт телеканала.

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии

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