Генштаб ВСУ: саперы начали разминирование горящих складов под Винницей

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КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Интенсивность взрывов на территории складов боеприпасов Министерства обороны возле Калиновки в Винницкой области снизилась, саперы приступили к разминированию, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил в Facebook.

"Интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Продолжается ликвидация очагов пожара", — сказано в сообщении.

Отмечается, что саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них. В ближайшее время саперы начнут проверку населенных пунктов, из которых проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов.

Решение о возвращении граждан в их дома будет принято немедленно после завершения проверки.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.