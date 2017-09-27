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    Генштаб ВСУ: саперы начали разминирование горящих складов под Винницей

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (31)

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    По информации Генштаба, саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них, в ближайшее время начнется проверка населенных пунктов, из которых проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов.
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    vn.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Интенсивность взрывов на территории складов боеприпасов Министерства обороны возле Калиновки в Винницкой области снизилась, саперы приступили к разминированию, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил в Facebook.

    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
    Пожар на складах под Винницей. Каждую минуту происходят 3 взрыва

    "Интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Продолжается ликвидация очагов пожара", — сказано в сообщении.

    Отмечается, что саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них. В ближайшее время саперы начнут проверку населенных пунктов, из которых проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов.

    Решение о возвращении граждан в их дома будет принято немедленно после завершения проверки.

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.

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