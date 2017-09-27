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    Фотоленты

    Пожар на складах под Винницей. Каждую минуту происходят 3 взрыва

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (31)

    (обновлено: )35720
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Yurii Basiuk
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Yurii Basiuk

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    Из-за пожара на складе боеприпасов в Калиновке пострадали два человека, сообщил первый заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко. "Две женщины обратились за медицинской помощью, нетяжелые травмы", — заявил Гижко в эфире телеканала "112 Украина".

    Он добавил, что на данный момент в минуту взрывается порядка трех снарядов.

    Смотрите также: ЧП под Винницей. Взрывы на военных складах в Калиновке

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.

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