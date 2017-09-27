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    Взрывы на складах под Винницей. Прокуратура возбудила дело по статье "диверсия"

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (31)

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    По информации пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, Военная прокуратура Центрального региона внесла в Единый реестр досудебных расследований производство по статье 113 Уголовного кодекса ("диверсия").
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Военная прокуратура открыла дело по статье "диверсия" в связи с пожаром на складах боеприпасов в Винницкой области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в среду.

    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
    Пожар на складах под Винницей. Каждую минуту происходят 3 взрыва

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    Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным Госслужбы по ЧС, пострадала одна женщина, она госпитализирована. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти  закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

    "Военная прокуратура Центрального региона внесла в Единый реестр досудебных расследований производство по статье 113 Уголовного кодекса ("диверсия")", — сообщила Гитлянская.

    По ее словам, в состав созданной для расследования следственной группы вошли сотрудники СБ Украины.

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