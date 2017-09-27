Огненный ад на арсенале в Калиновке: танки и эвакуация жителей

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Огненный ад в Калиновке

В ночь на 27 августа 2017 года Калиновку (Винницкая область) потрясла серия взрывов. Как выяснилось, загорелся военный склад с боеприпасами на 48 арсенале воинской части А1119. Этот военный склад — один из крупнейших в Украине. На нем хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Среди них — ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град".

Пожар на складе в Калиновке шокировал украинцев. Ведь лишь с начала 2017 года он уже третий по счету. По данным журналиста Юрия Бутусова, склад в Калиновке был переполнен в несколько раз.

"Взрывы слышны в городе, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз", — писал он.

На ликвидациюю пожара было брошено более 1200 человек, а также два пожарных танка сообщили в ГСЧС Украины.

К охране общественной безопасности и порядка на территории области было привлечено более 2800 сотрудников полиции. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место пожара выехали премьер Владимир Гройсман и начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

Перекрытие дорог и масштабная эвакуация

Полиция и бойцы Нацгвардии перекрыли въезды в Калиновку Винницкой области, а также начаи масштабную эвакуацию жителей города и близлежащих сел.

Кроме того, над Винницей запретили полеты самолетов в радиусе 50 километров от эпицентра возгорания.

В общем было эвакуировано около 28 тысяч местных жителей.

Позже стало известно, что не обошлось без пострадавших. Женщина была госпитализирована после пожара на складе с боеприпасами.

Отмечается, что подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание четырех жилых домов, возникшее из-за попадания боеприпасов.

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Реакция властей

На место происшествия прибылм премьер Владимир Гройсман и начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, сотрудники центрального аппарата СБУ во главе с Василием Грицаком.

По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

Премьер заверил, что ситуация на складе под Винницей сложная, но контролируемая. При этом, говоря о причинах ЧП, он не исключил, что речь, вероятно, идет о внешних факторах.

Гройсман подчеркнул, что ситуация серьезная, но у правительства уже имеется опыт разрешения подобных проблем.

"Сейчас проводится эвакуация людей, вся территория в радиусе 5 километров отрабатывается. Транспорта достаточно, чтобы перевезти граждан, которые захотят уехать, в безопасное место. Уже развернуты три пункта размещения людей, там есть все необходимое. Все будет хорошо. Я попросил бы не разгонять панику", — сказал он.

В Генеральном штабе ВСУ не исключают возможность диверсии как основной причины возникновения пожара. Как заявил руководитель управления по связям с общественностью ГШ Богдан Сеник, сам склад был закрытым режимным объектом, "поэтому посторонние люди не могли туда зайти просто так".

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С начала 2017 года пожар на военных складах в Виннице — уже третий по счету.

Ранее 22 сентября под Мариуполем на складах боеприпасов прогремели два взрыва.

А 23 марта 2017 гоа произошел масштабный пожар на складах в Балаклее Харьковской области.

По материалам из открытых источников интернет