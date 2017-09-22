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    Взрывы на складе боеприпасов в Донбассе прекратились

    Тема:

    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе (152)

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    На данный момент взрывы взрывы на складе боеприпасов в Донецкой области прекратились и продолжается ликвидация пожара, сообщила пресс-секретарь областного управления полиции Наталья Шиман.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Взрывы на складе боеприпасов в Донецкой области прекратились, из близлежащих домов эвакуированы 30 жителей, пострадавших нет, сообщила пресс-секретарь областного управления полиции Наталья Шиман в эфире телеканала "112 Украина".

    Аэросъемка пожара склада боеприпасов в Харьковской области
    канал DRONARIUM Ukraine на youtube
    Аэросъемка пожара склада боеприпасов в Харьковской области

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Донецкой области загорелся склад боеприпасов, произошло несколько взрывов.

    "Тридцать человек эвакуированы из ближайших домов. Стало известно, что взрывы сейчас прекратились и продолжается ликвидация пожара. Люди не пострадали", — сказала Шиман.

    По ее словам, территория ЧП взята в оцепление.

    Шиман рассказала, что склад боеприпасов находится на окраине населенного пункта, поэтому существовала опасность для жилых домов, которые расположены рядом.

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