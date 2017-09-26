Склад в Калиновке, где гремят взрывы, переполнен в несколько раз - СМИ

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Нормы загрузки хранилища боеприпасов в Калиновке под Винницей, где вечеров во вторник, по сообщениям очевидцев, начался пожар и слышны взрывы, превышены в несколько раз, сообщил журналист и военные эксперт Юрий Бутусов.

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"Атакован крупнейший склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в поселке Калиновка в 20 километрах от Винницы. Взрывы слышны в городе, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз. Повторяется трагедия Балаклеи и Сватово. 22 сентября был уничтожен склад ОТУ "Мариуполь" в Новоянисоловке. Сейчас взрывается Калиновка", — написал Бтусов на своей странице в Facebook.

По его данным, "это был наш второй по значению склад боеприпасов после Балаклеи".

"То есть уже можно предсказать когда и где рванет в следующий раз. Ведь программа рассредоточения боеприпасов системно проваливается. Враг продолжает планомерно наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Эта катастрофа лишает нас огромных запасов боеприпасов. Рассредоточить боеприпасы не удалось несмотря на неоднократные нападения противника и уничтожение наших стратегических запасов. Это тяжелейший удар по обороноспособности Украины, который требует чрезвычайных мер и решений.", — добавил он.

Он отмечает, что обеспечить безопасность запасов боеприпасов не получается, "несмотря на выделение в этом году свыше 300 миллионов гривен, многочисленные комиссии, инспекции, проверки и отчеты".

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"За взрыв в Сватово сняли с должностей кучу неугодных и непричастных, за взрыв в Балаклее, где была очевидна вина руководства Генштаба, не сняли никого. Сегодня взорвался четвертый склад за два года — он был одним из стратегических", — написал Бутусов.

В ночь на четверг, 23 марта, произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. В городе и близ была лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погибли два человека и еще двое получили ранения.

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По данным следствия, боеприпасы на арсенале начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.