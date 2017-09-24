Райотделы превратят в аквариумы. А выживут ли полицейские?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Министерство внутренних дел начинает пилотный проект "Создание модели эффективного образцового полицейского офиса на базе районного управления полиции в г. Киеве". Жертвой эксперимента стал Голосеевский райотдел Киева, но гражданский министр внутренних дел Арсен Аваков собирается такое же сотворить во всех 654 райотделах по Украине.

Откуда деньги? Американские спонсоры выделили 3,5 миллиона долларов, плюс власти добавили не меньше из бюджета.

Перестраивать министр собирается все, начиная от здания и заканчивая сотрудниками. Набирать будут лучших из лучших среди полицейских, но на ту же мизерную зарплату. Работы будет больше, а исполнителей меньше.

Но это же такие мелочи, уверен министр.

Грузинский след

"Мы принципиально изменим структуру и функционал сотрудников — прежде всего тех, кто будет непосредственно общаться с посетителям", — заявил Аваков.

1. Для приема заявлений и информационной помощи гражданам вводится группа первичной коммуникации "open office". В составе — 5 коммуникабельных, доброжелательных, вежливых, умеющих оперативно работать сотрудников.

2. Для оптимизации работы полицейского внедряется единая система электронного документооборота и унифицированных баз данных.

3. С целью контроля деятельности работников будет внедрена система «Рабочее время под контролем» (программа отслеживает использование баз данных, сети Интернет, вход-выход сотрудников в помещение управления).

4. Чтобы уменьшить нагрузку и повысить эффективность работы дежурной части будет введена должность полицейских по учету и хранению вещественных доказательств и вооружения.

5. Сотрудники дежурной части перейдут на 12-ти часовую смену (сейчас — 24 часа).

"Еще один важный момент — принципиальное изменение организации рабочей зоны управления. Система видеофиксации и прозрачные перегородки обеспечат видео и аудио фиксацию, в том числе — процессуальных действий в отношении задержанных и снизит коррупционные риски. А система электронной очереди позволит посетителю планировать время ожидания приема. Полицейские получат портативную технику: планшеты, портативные принтеры, QR-код принтеры, средства видео- и аудиозаписи, лазерные дальномеры и цифровые радиостанции", — расписал министр планы "реформы".

И заверил, что первый экспериментальный Голосеевский райотдел (офис — Ред.) заработает уже весной 2018 года.

Где реформа удалась

Складывается впечатление, что и эту затею принесли в стены МВД грузинские реформаторы, только исполнена она будет в искаженном виде.

Реформы в Грузии начались в 2004 году: были уволены все сотрудники ГАИ, прошла чистка личного состава, прошел набор новых сотрудников. Общая численность штата МВД Грузии сократилась до 26 000 человек вместо 85 тысяч. Участковый инспектор стал зарабатывать $400-500 в месяц, патрульный — $600-1000, начальники отделов и детективы — до $2000. Плюс медицинская страховка, страховка на случай гибели или увечья, иногда премии, которые выплачивались с учетом выслуги лет, участия в раскрытии конкретных преступлений.

Основные подразделения МВД — это патрульная служба и криминальная полиция. Патрульная совмещала функции дорожной полиции и моментального реагирования на обращения граждан в службы экстренной помощи. Получив звонок на пульт, патруль выезжает на место. Если это драка, патрульные задерживали участников; если убийство, вызывали криминальную полицию и ждали ее; если взрывное устройство, вызывали спецназ.

Техническое решение реформы — повсеместно установлены стеклянные «кубики» новых отделений полиции: полностью прозрачные помещения.

В МВД резко сократился бумажный документооборот. В системе действует электронный оборот документов, что позволило повысить качество работы в разы.

Особый разговор — милицейская отчетность о преступлениях. Ее не то чтобы упразднили, но перестали учитывать ее в качестве основного мерила деятельности МВД и его сотрудников. Невозбуждение дела чревато для полицейского уголовной ответственностью, не говоря уже об увольнении и санкциях, поэтому число возбужденных дел резко возросло, но, поскольку это не является больше основным методом оценки работы, полицейские сами стали намного активнее принимать дела в работу.

Провальное дело

Что-то в этом роде сегодня пытается сделать МВД Украины. Но если в Грузии это все заработало — выделенные США донорские деньги шли по назначению и на благие начинания, то у нас с этим не складывается. Из слов Авакова можно понять, что обходиться будут полумерами — новых стеклянных зданий не построят, будут ломать стены и перегородки в старых. Опять же, наберут "супер профессионалов", которых придется обучать годы.

Новым патрульным учеба так и не далась. Они и на вызовы вместо 15-20 минут уже еле доезжают через 2 часа, а то и вовсе игнорируют. Да и среди них уже надо проводить чистку — начали брать взятки.

Как считают бывшие и нынешние сотрудники МВД, ничего из этой затеи путевого не выйдет. Потому что, уверены многие, эта заявка сделана только с одним прицелом — украсть выделенные деньги под очередной проект.

"Это полный бред. Какие офисы, если бумагу за свой счет покупаешь, ремонт машины и заправка, принтеры и компы тоже самое, а они офисы создают. Зарплату сотрудникам надо дать достойную, а не 6-9 тысяч. А куда денут сотрудников, которые сейчас там работают? Уволят всех?! А как это на район, огромный район, оставить вместо 55 оперов только 14-ти?! Или они считают, что как только стеклянные стены сделают, так преступники перестанут воровать, грабить, убивать и так далее.

Столько денег уже угрохали в "реформ", а результат — разгул преступности, тысячи разбитых машин, та же коррупция. Может быть дело не в реформах, а в организаторах реформ?! Какие же идиоты это все придумывают, я хотел бы знать и чего они хотят добиться, если и сегодня уже недобор в полицию колоссальный.

Никто не хочет идти в МВД под руководством этих реформаторов х…ых. Ведь все равно, что было — развалят, а нового не создадут. Ведь уже пробовали", — подчеркивает РИА Новости Украина сотрудник МВД Сергей Сыроид.

А вот еще момент: кому будет интересен стеклянный офис в отдаленном райцентре, если там и сегодня сотрудников не найти днем с огнем, как и Интернета с мобильной сетью.

И еще, как подчеркивает один из сотрудников полиции, решетки на райотделах полиции, которые так пугают министра — не для запугивания, а потому, что помещение — режимное.

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"А в офисах, я так понимаю, оружие не нужно, уголовные производства будут расследовать подозреваемые, а задержанные по подозрению в совершении преступлений в галстуках-бабочках будут играть в холлах на флейтах. Потому что служба же — сервисная", — иронизирует источник в МВД.

Что ж, как говорят сотрудники МВД, кто в полиции служил, тот в цирке не смеется.