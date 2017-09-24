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    Аналитика и комментарии

    Райотделы превратят в аквариумы. А выживут ли полицейские?

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    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (104)

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    Реформы в МВД, к ужасу сотрудников и населения, продолжаются. На этот раз Аваков и Ко замахнулись на перестройку райотделов. Для начала взялись за Голосеевский в столице.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Министерство внутренних дел начинает пилотный проект "Создание модели эффективного образцового полицейского офиса на базе районного управления полиции в г. Киеве". Жертвой эксперимента стал Голосеевский райотдел Киева, но гражданский министр внутренних дел Арсен Аваков собирается такое же сотворить во всех 654 райотделах по Украине.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
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    Откуда деньги? Американские спонсоры выделили 3,5 миллиона долларов, плюс власти добавили не меньше из бюджета.

    Перестраивать министр собирается все, начиная от здания и заканчивая сотрудниками. Набирать будут лучших из лучших среди полицейских, но на ту же мизерную зарплату. Работы будет больше, а исполнителей меньше.

    Но это же такие мелочи, уверен министр.

    Грузинский след

    "Мы принципиально изменим структуру и функционал сотрудников — прежде всего тех, кто будет непосредственно общаться с посетителям", — заявил Аваков.

    1. Для приема заявлений и информационной помощи гражданам вводится группа первичной коммуникации "open office". В составе — 5 коммуникабельных, доброжелательных, вежливых, умеющих оперативно работать сотрудников.

    2. Для оптимизации работы полицейского внедряется единая система электронного документооборота и унифицированных баз данных.

    3. С целью контроля деятельности работников будет внедрена система «Рабочее время под контролем» (программа отслеживает использование баз данных, сети Интернет, вход-выход сотрудников в помещение управления).

    4. Чтобы уменьшить нагрузку и повысить эффективность работы дежурной части будет введена должность полицейских по учету и хранению вещественных доказательств и вооружения.

    5. Сотрудники дежурной части перейдут на 12-ти часовую смену (сейчас — 24 часа).

    "Еще один важный момент — принципиальное изменение организации рабочей зоны управления. Система видеофиксации и прозрачные перегородки обеспечат видео и аудио фиксацию, в том числе — процессуальных действий в отношении задержанных и снизит коррупционные риски. А система электронной очереди позволит посетителю планировать время ожидания приема. Полицейские получат портативную технику: планшеты, портативные принтеры, QR-код принтеры, средства видео- и аудиозаписи, лазерные дальномеры и цифровые радиостанции", — расписал министр планы "реформы".

    И заверил, что первый экспериментальный Голосеевский райотдел (офис — Ред.) заработает уже весной 2018 года.

    Сотрудники Национальной полиции Украины
    Украинское фото
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    Где реформа удалась

    Складывается впечатление, что и эту затею принесли в стены МВД грузинские реформаторы, только исполнена она будет в искаженном виде.

    Реформы в Грузии начались в 2004 году: были уволены все сотрудники ГАИ, прошла чистка личного состава, прошел набор новых сотрудников. Общая численность штата МВД Грузии сократилась до 26 000 человек вместо 85 тысяч. Участковый инспектор стал зарабатывать  $400-500 в месяц, патрульный — $600-1000, начальники отделов и детективы — до $2000. Плюс медицинская страховка, страховка на случай гибели или увечья, иногда премии, которые выплачивались с учетом выслуги лет, участия в раскрытии конкретных преступлений.

    Основные подразделения МВД — это патрульная служба и криминальная полиция. Патрульная совмещала функции дорожной полиции и моментального реагирования на обращения граждан в службы экстренной помощи. Получив звонок на пульт, патруль выезжает на место. Если это драка, патрульные задерживали участников; если убийство, вызывали криминальную полицию и ждали ее; если взрывное устройство, вызывали спецназ.

    Техническое решение реформы — повсеместно установлены стеклянные «кубики» новых отделений полиции: полностью прозрачные помещения.

    В МВД резко сократился бумажный документооборот. В системе действует электронный оборот документов, что позволило повысить качество работы в разы.

    Особый разговор — милицейская отчетность о преступлениях. Ее не то чтобы упразднили, но перестали учитывать ее в качестве основного мерила деятельности МВД и его сотрудников. Невозбуждение дела чревато для полицейского уголовной ответственностью, не говоря уже об увольнении и санкциях, поэтому число возбужденных дел резко возросло, но, поскольку это не является больше основным методом оценки работы, полицейские сами стали намного активнее принимать дела в работу.

    Провальное дело

    Что-то в этом роде сегодня пытается сделать МВД Украины. Но если в Грузии это все заработало — выделенные США донорские деньги шли по назначению и на благие начинания, то у нас с этим не складывается. Из слов Авакова можно понять, что обходиться будут полумерами —  новых стеклянных зданий не построят, будут ломать стены и перегородки в старых. Опять же, наберут "супер профессионалов", которых придется обучать годы.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева. Архивное фото
    Украинское фото
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    Новым патрульным учеба так и не далась. Они и на вызовы вместо 15-20 минут уже еле доезжают через 2 часа, а то и вовсе игнорируют. Да и среди них уже надо проводить чистку — начали брать взятки.

    Как считают бывшие и нынешние сотрудники МВД, ничего из этой затеи путевого не выйдет. Потому что, уверены многие, эта заявка сделана только с одним прицелом — украсть выделенные деньги под очередной проект.

    "Это полный бред. Какие офисы, если бумагу за свой счет покупаешь, ремонт машины и заправка, принтеры и компы тоже самое, а они офисы создают. Зарплату сотрудникам надо дать достойную, а не 6-9 тысяч. А куда денут сотрудников, которые сейчас там работают? Уволят всех?! А как это на район, огромный район, оставить вместо 55 оперов только 14-ти?! Или они считают, что как только стеклянные стены сделают, так преступники перестанут воровать, грабить, убивать и так далее.

    Столько денег уже угрохали в "реформ", а результат  — разгул преступности, тысячи разбитых машин, та же коррупция. Может быть дело не в реформах, а в организаторах реформ?! Какие же идиоты это все придумывают, я хотел бы знать и чего они хотят добиться, если и сегодня уже недобор в полицию колоссальный.

    Никто не хочет идти в МВД под руководством этих реформаторов х…ых.  Ведь все равно, что было — развалят, а нового не создадут. Ведь уже пробовали", — подчеркивает РИА Новости Украина сотрудник МВД Сергей Сыроид.

    А вот еще момент: кому будет интересен стеклянный офис в отдаленном райцентре, если там и сегодня сотрудников не найти днем с огнем, как и Интернета с мобильной сетью.

    И еще, как подчеркивает один из сотрудников полиции, решетки на райотделах полиции, которые так пугают министра — не для запугивания, а потому, что помещение — режимное.

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    "А в офисах, я так понимаю, оружие не нужно, уголовные производства будут расследовать подозреваемые, а задержанные по подозрению в совершении преступлений в галстуках-бабочках будут играть в холлах на флейтах. Потому что служба же — сервисная", — иронизирует источник в МВД.

    Что ж, как говорят сотрудники МВД, кто в полиции служил, тот в цирке не смеется.

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