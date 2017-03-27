Адское пекло в Балаклее: жизнь между небом и землей

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РИА Новости Украина

Взрывы на арсенале в Балаклее стихли, и жители пострадавших районов города и ближайших сёл начали возвращаться домой. Некоторым семьям возвращаться некуда – их жильё или серьёзно повреждено, или выгорело, пишет Татьяна Федоркова.

Разрушения

Утром 24 марта в радиусе нескольких километров от арсенала спасатели тушат пожар. Снаряд попал в частный сектор – от одного из домов остались только стены.

Дыма над городом уже нет, слышны одиночные разрывы – то громче, то тише. Земля – поля, огороды, дороги вблизи арсенала — усеяны осколками боеприпасов разных размеров.

Эпицентр ЧП облетает вертолёт.

В жилых кварталах в районе арсенала – повсюду битые стёкла. В зданиях в полукилометре от военной части, почти нет уцелевших окон. Взрывной волной выбило рамы и двери.

Несколько крупных снарядов приземлились возле пятиэтажки на улице Харьковской, 2. Во дворе стоит сгоревший автомобиль.

"Мы бежали с ребёнком, нас люди добрые подобрали, и мы бежали куда подальше. Ночь пробыли у знакомых. Машина полностью сгорела, как бы добиться, чтобы что-то хоть вернуть за эту машину", – говорит владелица авто, жительница квартиры на третьем этаже.

"Стены вроде бы целые, Бог миловал. Окна обещают вставить", – показывает квартиру её дочь.

На улице Буровиков, 18 снаряд ударился об землю и попал прямо в окно квартиры на первом этаже.

"Мы в это время были в своей квартире, этажом выше. В три часа ночи у нас дочь беременная, встала в туалет, благо, что она встала! Ни сирен не было, ничего. Она говорит: "Папа, вставай, база горит!" Я открыл балкон, вышел, уже всё сияло. Я сразу понял, когда-то же служил, знаю, что это такое. Бегом их взял, мы дошли до двери. И оно как ударило — гул, свист, вся грязь, все стёкла полетели. Балки, рамы… Вся кухня была в земле. Всю эту землю на улице мы выгребали", – рассказывает Андрей Кулаков.

Девушка с ребёнком на первом этаже, куда попал снаряд, успела выйти до попадания.

mediaport.ua Балаклея: жизнь после взрывов

"Я оттолкнула дочь в коридор, а на меня балка упала на спину, а мужу кирпич по ноге, мы упали. И вот мы поднимаемся, я хватаю телефоны, кошелек, хоть деньги были. Я в ночнушке, без носков, в чём была, на ходу дочка успела мою куртку взять, и мы поехали на Савинцы. Там все соседи встретились, – рассказывает Елена Кулакова. – Суматоха началась, кто убегал, кто на чём, пешком бежали в Савинцы".

Оттуда семья уехала в Харьков. Вернулись к утру.

"Сосед позвонил, говорит, началось по квартирам мародёрство, а что ж у нас – ни окон, ни дверей, всё открыто. Мы оставили дочку в Харькове, а сами приехали порядок навести, позабиваем всё, пока газ включат, кто-то же восстанавливать будет", – говорит Андрей Кулаков.

"Дочку колотило, я не могла её успокоить. Целый день не хотела есть, не могла ни лечь, ни спать… Первые фотографии в интернете мы увидели вчера около 9 или 10 часов, это был наш балкон — дочь смотрит и начинаются слёзы. Я говорю: перестань, и сама сдерживаюсь. 45 лет прожила в этой квартире", – продолжает Елена.

Инфраструктура

На спортплощадке ближайшей к арсеналу школы № 6 – обломок крупного снаряда.

Все окна в школе разбиты, повреждены двери и крыша. Директор, начальник одного из эвакуационных пунктов, вспоминает, как ночью эвакуировали людей: "Люди растерялись, конечно, ночь, куда бежать, мы направляли на Савинцы, по автобусам, кто своим ходом ехал".

Педагоги надеются, что к началу учебного процесса после каникул здание удастся восстановить.

По словам местных жителей, в Балаклее также пострадала школа №3.

Ущерб

Сколько всего зданий повреждено, представители штаба по ликвидации последствий ЧП только подсчитывают.

"На сегодняшний день мы просчитали уже 23 объекта (и жилой, и социальной сфер – ред.) в разной степени повреждения – эта работа проводится, объекты будут добавляться, и степень повреждения будет разная", – объясняет председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

"Мы начинаем объезжать территорию для определения ущерба. Людей официально ещё не запустили на территорию, а без людей оценивать невозможно. Мы ездим, снимаем, фотографируем", – объясняет начальник Балаклейского районного управления ГСЧС Сергей Черепаха.

В эвакуационных пунктах, по словам Юлии Светличной, остаются около 1400 человек. Тем, кто остался без жилья, обещают предоставить "комфортабельное размещение".

"Будут сметчики, которые вместе с депутатским корпусом, специалистами райадминистрации, расчётным путём определять потери. Областным штабом, районным штабом, принято решение о выделении специальных материалов для того, чтобы сегодня забить окна, двери. А дальше будет определяться ущерб и выделяться возмещение", – добавляет мэр Балаклеи Иван Столбовой.

Вместе с подчинёнными он объезжает пострадавшие улицы: "У вас хлеб хоть есть? Давайте дадим!".

"Будем надеяться, что всё-таки выделит что-то правительство, государство на восстановление", – объясняет в разговоре с одной из жительниц городской голова.

На вопрос женщины, стоит ли выбрасывать битые рамы или нужно дождаться "сметчиков", мэр говорит: "Лучше, пускай постоят".

Жертвы

23 марта в больницу доставили 54-летнюю женщину с осколочным ранением головы. Её прооперировали, по словам медиков, угрозы её жизни нет.

Сегодня утром спасатели нашли в доме на территории военного городка погибшую женщину 66 лет.

kharkivoda.gov.ua Разминирование Балаклейского района

"На территории военного городка, там где проживал персонал базы, в квартире, при тушении пожара, найдено тело этой женщины в результате разрушения стены", – рассказал первый заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцкий.

"Не успела, наверное, взрывной волной накрыло", – предполагает мэр Иван Столбовой.

Вечером 24 марта и.о. начальника управления здравоохранения в эфире телеканала "112" сообщила о том, что количество пострадавших увеличилось до пяти. У одной из пострадавших, 78-летней женщины – черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом ноги и бедра.

Военные

24 марта военные заявили о локализации, а затем о ликвидации пожара.

"Пожар на арсенале прекращён полностью. Сейчас происходит ликвидация последствий пожара. Что касается непосредственно убытка, который на сегодняшний день есть, мы только закончили, как вы знаете, с утра тушение пожара, я отмечаю, прорабатываем подходы к хранилищам, чтобы провести нормально инвентаризацию и подсчитать те показатели, которые мы имеем в связи с этой бедой", – рассказал заместитель министра обороны Игорь Павловский.

На вопрос о состоянии подземных арсеналов, о которых, в частности, сообщал советник Президента Украины Юрий Бирюков, Павловский ответил, что "на этом арсенале подземных хранилищ нет". А на уточняющий вопрос добавил, что есть "хранилища усиленного типа, арочного типа, не подземные", не разъяснив, повреждены они или нет.

По словам спикера Минобороны Виталия Саранцева, в округе Балаклеи разрывались снятые с вооружения боеприпасы советских времён.

"Судя по тем разлётам, которые были, очень много снарядов, снятых с вооружения, они не находятся на вооружении ни в одной из частей Вооружённых Сил, они просто находились на складе, велась постепенно их утилизация. Не всё было утилизировано, был запас с советских времён достаточно большой, складам уже почти 100 лет", – сказал Саранцев.

Спасатели

Город и прилегающую к нему территорию разделили на девять секторов. Туда направили спасателей и пиротехников.

"45 пожарных, около 40 пиротехников ГСЧС", – сообщил заместитель начальника Главного управления ГСЧС Анатолий Торяник.

Командир отделения спасателей из Харькова Сергей Искрич сегодня днём прибыл с коллегами на смену.

"Будут идти сначала пиротехники, потом мы будем им оказывать помощь, спецмашины, спецсредства будут всё это вывозить, – объясняет задачу спасатель и демонстрирует форму. – Обычная форма-"повседневка" и боевая одежда, которая на мне. Она отталкивает температуру, чтобы человек не получил тепловой удар, у нас есть каски, краги (рукавицы). Для защиты головы и рук. Опасения есть, но работают сапёры. Сапёр проверил – руку вверх поднял или флажок поставил, мы пришли, снаряд взяли, загрузили на машину, машина уехала. То, что не разминировано, мы не трогаем".

Помощь

Гуманитарную помощь оказывают соседние регионы и районы в Харьковской области, Красный Крест, помогают UNICEF, волонтёры. К патрулированию подключились представители общественной организации "Схидный Корпус". Они организовали свой координационный штаб в одном из детских садов. Утверждают, что видели мародёров.

ГСЧС Украины Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей

Наши люди патрулируют в трёх посёлках, ночью ловили мародёров, возили в райотдел, будем этой ночью патрулировать. Вчера одного задержали, потом ещё двоих. По двум случаям нам в полиции ответили: "Пацаны, никто не приедет в этот район", – рассказал член ГО "Схидный Корпус" Антон Цебро.

Полиция подтверждает только один случай мародёрства – подозреваемого в краже телевизора задержали.

"Мы вчера вывозили инвалидов, тех, за кем никто не приезжал. В координационный штабе мы хотим привезти питание, одежду, плёнку, чтобы закрыть повреждения и людям не так было холодно спать. У них нет света, они не могут позвонить, у них разряжены телефоны", – описывает ситуацию Цебро.

По словам главы Балаклейской райгосадминистрации Степана Масельского, возле технической территории арсенала повреждены электросети.

"Порядка 6 пролётов линий 10 киловольт лежат, и мы не можем подойти и начать работы, пока не закончатся регламентные работы министерства обороны. На сегодняшний день без света остаётся порядка 10% в городе, село Борщёвка. Но в село Борщёвка мы в 22.00 можем подать свет. Сёла Яковенково и Вербовка – электроэнергия сегодня подана", – рассказал Масельский вечером в пятницу.

"Водоснабжение, водоотведение — это всё работает. По газу: завтра 140 работников газовой службы со всей области начинают подворовой обход там, где закончена работа ГСЧС по разминированию. Это 3 сектора по городу Балаклея и населённым пунктам (Борщевка, Вербовка), чтобы население закрыло все газовые приборы. После этого начнем поэтапное включение", – добавил он.

На возобновление газоснабжения, по прогнозам Масельского, понадобится до пяти дней.

Настроения

Многие жители пострадавших домов всё ещё не отошли от испуга, некоторые не скрывают злости на военное руководство и власть. Люди не понимают, как можно было допустить ЧП, тем более, что первые лица каждый раз отчитываются о «проделанной работе по предупреждению».

Люди говорят, что сирену дали с опозданием, когда горело уже вовсю. Заместитель министра обороны Игорь Павловский утверждает, что всё было сделано по правилам.

"После того, как командир получил (сообщение о пожаре – ред.), а это было ориентировочно 2.35 часов ночи, кроме дежурной части охраны и усиления охраны на арсенале практически никто не выполнял своих задач. После доклада непосредственно по действиям – я благодарен и главе города, и районной администрации, и областной администрации Харькова, что эти (прежние – ред.) учения действительно были отработаны, и действительно были отработаны все вопросы, которые должны были быть отработаны в этой ситуации. Если взять по показателям потерь и людей, в том числе военнослужащих, взять те последствия, которые мы имеем и что было сделано, то мы прекрасно понимаем, что при той нагрузке, которую имел этот арсенал, люди непосредственно военнослужащие, работники арсенала, горсовета, райадминистрации, Харьковской области, сделали всё возможное", – сказал он.

Комментировать версии ЧП Павловский отказался.

"Тяжело, да… Город наш строился и расстраивался, когда уже был арсенал. То, что произошло, не произошло по вине местной власти или по вине руководства воинской части. Насколько мне известно, и показания очевидцев с улицы Арсенальной (военный городок — ред.), говорят о том, был резкий взрыв — значит произошла диверсия", – считает мэр Балаклеи Иван Столбовой.

УНИАН Снаряды в жилом секторе Балаклеи

Основная масса разорвавшихся боеприпасов, по данным замминистра Минобороны, осталась на территории арсенала.

"На сегодняшний день в течение месяца-двух будет продолжаться разминирование территории с дальнейшим продолжением работы этой воинской части", – объясняет Павловский.

Чтобы закончить расчистку города и всех соседних сёл в радиусе 10 километров, спасатели обещают увеличить количество пиротехнических подразделений с девяти до 15. На сегодня очищены четыре населённых пункта – Вербовка, Борщевка, Яковенково и Пришиб. Завершить все работы обещают к воскресенью.

Когда жильё предоставят тем, кто остался без крыши над головой, будет ли материальная компенсация, в какой сумме и когда, – эти вопросы представители власти пока не комментируют.