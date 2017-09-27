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    Более 1200 человек тушат пожар на складе боеприпасов под Винницей

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (13)

    (обновлено: )18320
    Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что для ликвидации последствий ЧС всего привлечено 1 тысяча 255 человек и 47 единиц техники.
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Facebook Eugene Stepanenko

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Более 1200 человек тушат пожар на складе боеприпасов в Винницкой области, сообщает ГСЧС Украины.

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    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

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    "Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 1 тысяча 255 человек и 47 единиц техники, в том числе от ГСЧС — 155 человек личного состава и 39 единиц техники, национальной полиции — 70 человек личного состава и Национальной гвардии Украины — 1000 человек личного состава, Министерства обороны Украины — 30 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе два пожарных танка, ОАО "Укрзализныця" — три пожарных поезда", — говорится в сообщении ведомства.

    По данным СМИ, на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь арсенала — около 60 гектаров. Среди боеприпасов, хранящихся на арсенале, — ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град". 

    Ранее власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка. 

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    Отметим, на днях в Винницкой области проходили масштабные антитеррористические учения. 

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