Более 1200 человек тушат пожар на складе боеприпасов под Винницей

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Более 1200 человек тушат пожар на складе боеприпасов в Винницкой области, сообщает ГСЧС Украины.

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Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

"Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 1 тысяча 255 человек и 47 единиц техники, в том числе от ГСЧС — 155 человек личного состава и 39 единиц техники, национальной полиции — 70 человек личного состава и Национальной гвардии Украины — 1000 человек личного состава, Министерства обороны Украины — 30 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе два пожарных танка, ОАО "Укрзализныця" — три пожарных поезда", — говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь арсенала — около 60 гектаров. Среди боеприпасов, хранящихся на арсенале, — ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град".

Ранее власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка.

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Отметим, на днях в Винницкой области проходили масштабные антитеррористические учения.