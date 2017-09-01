Кто всех опасней и страшнее? Украина в рейтинге армий мира

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Кто всех опаснее

Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, представила новые результаты исследования. На этот раз Украина оказалась на 30 месте между Швецией и Мьянмой. Первое место, как всегда, заняла армия США, второе — Россия. В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, учитывая более 50 факторов. Страны оценивались согласно пунктам: человеческие ресурсы, сухопутная техника, авиация, военно-морские силы, ресурсы, логистика, финансирование, география. Страны, в которых ядерный арсенал, а также которые члены НАТО, получили бонусные баллы.

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Безусловно, такие результаты придают повод для гордости и повышают боевой дух, ведь за последние три года украинскую армию пришлось отстраивать буквально заново. Однако в предыдущие два года Украина занимала в рейтинге Global Firepower позиции получше.

Так, по данным на январь 2015 года, Украина заняла 21 место, однако уже в сентябре 2015 года спустилась на 25. На первом месте оказалась США, а на втором — Россия. Тогда сообщалось, что главной причиной падения рейтинга украинской армии стали потери, связанные с событиями в Крыму и на Донбассе.

Отмечалось, что главное преимущество украинской армии — сухопутные войска. Основная мощь — танки, украинские "Булаты" и "Оплоты" являются одними из наиболее востребованных и современных в мире.

Также Украина славится в мире высокоточными ракетами, системами залпового огня, которые поражают цели в радиусе до 40 км.

В 2016 году украинская армия удержалась на 25-м месте в рейтинге. Стабильно на первом и втором месте оказались за США и Россией.

Третье место занял Китай. Далее следуют Индия, Великобритания, Франция, Южная Корея, Германия, Япония и Турция.

Через тернии к…

Еще в январе 2015 года президент Петр Порошенко в в интервью швейцарской NZZ убеждал Европу, что у Украины сильная армия.

"За последние семь месяцев мы создали новую армию. Когда я стал президентом, у нас не было армии. С августа по январь я построил очень сильную армию", — говорил президент.

А уже в апреле 2017 года Порошенко с гордостью рапортовал: украинская армия занимает 8 место среди армий Европы по обороноспособности.

"Украина – боец. Если вам нужен тот, кто руководствуется принципами, а не страхом, то посмотрите на Украину. Мы ежегодно тратим 5% ВВП на безопасность и оборону – больше, чем некоторые члены НАТО".

Впрочем, то что за последние три года Украине пришлось отстраивать армию буквально с нуля не вызывает сомнений. Однако к идеальному состоянию или, хотя бы, к тем самым натовским стандартам, о которых постоянно говорят власти, еще очень далеко.

После распада СССР, Украина получила мощнейшую в Европе воинскую группировку, численностью около миллиона человек. В распоряжении нашей страны оказались более 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, около 1500 боевых самолетов, а также третий в мире по мощности ядерный арсенал.

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Но вся дальнейшая история ВСУ была связана с непрерывным сокращением численности армии и сокращением финансирования.

В 2014 году Украина не планировала проводить призыв в армию, оставив мобилизационные планы лишь во внутренних войсках МВД. Тогда общая численность армии составляла 130 тысяч и планировалось ее сокращение.

Однако дальнейшие события в Крыму и на Донбассе внесли свои коррективы. Отношение к вооруженным силам со стороны украинской власти кардинально поменялось, но было поздно – армию пришлось отстраивать заново, бросив все силы.

С 2014 по 2016 год численность украинской армии увеличилась на 100 тысяч человек и составила 250 тысяч военных. До начала войны вооруженные силы Украины финансировались по остаточному принципу. Сейчас военный бюджет Украины постоянно увеличивается. К примеру, в 1997 году на армию из бюджета выделялось 1,5 млрд гривен, в 2014 году — 26,9 млрд грн, в 2016 году — уже более 51 млрд грн, а в 2017 году — около 65 млрд.

Однако, как отмечает член комитета Рады по нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук, несмотря на увеличение бюджета Минобороны на 2017 год, у Украины не получается вывести его на достаточный для развития армии уровень.

"Честно говоря, военный бюджет-2017 выходит откровенно печальным. Да, страна дает на оборону даже больше, чем может, но, увы, этого очень мало. Прежде всего: при всем увеличении бюджета Минобороны на 2017 год (до 64 млрд грн) не удастся выйти на его "нормальную" структуру, принятую в развитых странах, – 40% на содержание армии и по 30% на боевую подготовку и закупку/модернизацию ВВТ (вооружений и военной техники)", – писал он у себя в Facebook.

По материалам из открытых источников интернет