Украину готовят к большой войне

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Новые санкции против России стали ударом по украинской "партии мира" и активизировали "партию войны". Грядет новая эскалация на востоке, и это затянет на десятилетия процесс реинтеграции Донбасса, если вообще не похоронит. С таким заявлением выступил один из переговорщиков от украинской стороны в Минске, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. При этом Трамп обвинил конгресс в том, что отношения с Россией "находятся на небывало низком и опасном уровне".

По мнению экспертов, новые санкции могут неблагоприятно сказаться на процессе мирного урегулирования на востоке Украины.

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Санкции похоронят проект реинтеграции Донбасса

Медведчук отметил, что напрасно некоторые украинские политики радуются новым санкциям против РФ.

"…Украинским политикам, которые просто визжат от счастья в связи с подписанием закона о санкциях, могу сказать: этот закон не против России, он направлен против суверенитета Украины и восстановления территориальной целостности нашей страны. Закон о санкциях — это стратегический удар по Украине, по "партии мира" — тем политическим и общественно-политическим силам, которые выступают за мирное урегулирование конфликта и реализацию главного принципа реинтеграции Востока страны: "возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс", — заявил политик, слова которого цитирует сайт движения "Украинский выбор".

По его мнению, "неизбежной, закономерной реакцией радикальных и маргинальных политсил в Украине на действия Вашингтона уже сегодня стала активизация "партии войны" в украинском политикуме".

"Несложно спрогнозировать, чем это обернется для Украины: новым витком эскалации конфликта на Востоке страны, усилением внутренних противоречий. Более того, это если не похоронит окончательно реинтеграцию неконтролируемых территорий Донбасса, то на долгие годы, если не на десятилетия сделает невозможным этот процесс. Процесс залога "сшивания" страны и объединения Украинского народа", — констатировал Медведчук.

Кроме того, отметил политик, "указанный закон направлен против Евросоюза и в первую очередь стран старой Европы", их экономика понесет огромный урон.

Медведчук подчеркнул, что "противостояние ЕС ― США означает усиление напряженности между Украиной и нашими европейскими союзниками, в первую очередь с Германией и Францией как участниками "нормандского формата".

Сшивать или кроить?

Но "сшивать" страну, похоже, еще рано. Пока что ее продолжают яростно кроить… О каком "сшивании" можно вести речь, если внутри страны, в Киеве радикальные националисты преследуют неугодных, а в эфире президентского "5 канала" открыто обсуждают, как бы половчее запугать несогласных или вовсе депортировать из страны миллионы "неправильных" граждан.

В одной из передач ведущий Виталий Гайдукевич задается вопросом, "что делать с гражданами Украины, которые не достойны быть гражданами Украины?".

"Они ненавидят эту страну. Так, может, их нужно, как в странах Балтии лишить полного объема гражданских прав, то есть, унизить их в гражданских правах? Окей, живи, но ты не имеешь права выбирать. Почему? Ты ненавидишь Украину, ты хочешь Путина", — заявил ведущий.

Он добавил: "Ну, мы не можем по Конституции их лишить гражданства, тут это не обсуждается, хотя… Чехословакия в с 1945 по 1948 год три миллиона людей, которые содействовали оккупации, выставила из страны. Почему? Они войну принесли в эту страну. Это правильная логика".

Ранее об этом же шла речь в эфире с руководителем одной известной на Украине социологической группы. Социолог отмечал, что в Донбассе, по всей видимости, "немножко другое качество людей… качество граждан" (речь шла о подконтрольных Киеву территориях). А ведущий рассуждал о том, что опыт Чехословакии по депортации миллионов — не так уж плох (социолог соглашался: "эти примеры, которые вы привели, они, на самом деле, могли бы быть очень широко распространены в Украине"…).

А ведь обсуждается вполне геноцидный вариант решения проблемы, отметил медиаэксперт Анатолий Шарий, проанализировав скандальный эфир.

"Вы знаете, что он (ведущий – Ред.) сказал в эфире? По сути он озвучил вариант геноцидный… Потому что это выставление за границу немцев из Чехословакии – это ужасающая страница в истории Чехословакии, это позорная страница… Это история переселения насильственного, когда людей насиловали, когда людей убивали", — констатировал Шарий.

Медиаэксперт отметил, что "надо давать юридические определения этому эфиру, который идет на канале президента Украины".

"Мы на немецкий язык, скорее всего, переведем это видео и отправим людям – глянуть одним глазком", — пообещал он.

По словам Шария, европейский зритель и слушатель должен знать, "какие идеи пропагандируются на канале Порошенко".

"Молчите в тряпочку"

Пока украинские журналисты и социологи рассуждают о необходимости запугивания несогласных и депортации "неправильных" граждан теоретически, национал-радикалы действуют.

Так, активисты из радикальной группировки С-14 пришли домой к киевлянке Светлане (фамилию по понятным причинам не называем – Ред.), матери троих детей, беременной четвертым ребенком. Их претензии: женщина ездила в Россию и общается с журналистом Русланом Коцабой. В квартиру активисты не попали, поскольку у лифта – дверь с кодовым замком. Ушли, развесив у подъезда листовки: "Здесь живет российская пропагандистка…".

В эфире программы "Время покажет" Светлана напомнила, что ранее они с мужем не захотели участвовать в сборе средств и вещей для АТО в школе.

"В феврале одна из родительниц нашего класса, которая является волонтером по сборам в АТО, устроила травлю нашей семьи за то, что мы не хотели, чтобы наших детей втягивали в эти сборы.

Потому что мы считаем, что нельзя их пятнать этой кровью… Нам не жалко этих средств, нам не хочется просто участвовать в этой бойне", — рассказала Светлана.

По ее словам, тогда родительница-волонтер написала заявление в СБУ и "подняла общественность так называемую" — призывала научить Светлану, "как надо правильно Родину любить".

В СБУ состава преступления в действиях и словах Светланы и ее мужа не обнаружили, но сказали: защитить вас от этих людей не сможем, молчите в тряпочку, ничего не говорите, тогда все будет хорошо…

Но, как видим, преследования продолжаются. Светлана сообщила, что написала заявление в полицию (в этом ей помогла Елена Бережная).

Однако если вспомнить, о чем в феврале говорили Светлане сотрудники СБУ, если вспомнить историю С-14, то придется признать: надежд на то, что нынешнее украинское государство защитит хоть кого-то от своих же национал-"активистов", просто нет.

Какой можно сделать вывод? "Партия войны" вне и внутри Украины действительно проявляет повышенную активность. Каких-то шагов к миру не наблюдается. Напротив, украинцев, похоже, приучают к мысли о неизбежности большой войны, о неизбежных чистках, о допустимости ущемления в правах и даже депортации миллионов "неправильных" граждан. Трудные времена еще не закончились.