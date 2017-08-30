наверх
30.08.201713:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Украина не готова вступить в НАТО. А НАТО готово вступить в Украину

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (282)

    (обновлено: )28140
    Фактически же Вашингтон со своими партнерами по НАТО ведет стратегическую игру на выдавливание Москвы со всех мест ее военного присутствия вне собственной территории.
    nato.int

    Валерий Песецкий, замдиректора Украинского центра социальной аналитики

    Все украинские СМИ облетело "сенсационное" заявление спецпредставителя США Курта Волкера о том, что при всем уважении к Украине, он полагает, что в НАТО Киев вступить не может… Не менее сенсационным было заявление и Юнкера по членству Украины в ЕС и НАТО. 

    За скобками в них, правда, осталось главное – НАТО вполне может вступить в Украину и для этого Альянсу, собственно, не нужно никаких договоров. А уж тем более официального членства. Ведь последнее налагает обязательства. В ситуации с Украиной ни Вашингтону, ни Брюсселю они не нужны. А вот право на "заселение" территории, почему нет? Даже пафосная речь Петра Алексеевича в честь очередной годовщины Дня независимости очень символична в смысле политики, которую проводит Киев и которая вполне устраивает союзников на Западе. Украинцы хотят покататься по автобану, ведущему к НАТО и ЕС – да сколько угодно. Хоть колеса сотрите, катайтесь. Увы, в нашем случае, путь – это все. А результат – ничто. Зато такой подход гарантирует политическую долговечность тем, кто артикулирует эти цели, как программные. 

    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
    Financial Times: Волкер говорит, что Украина парализует отношения США и РФ

    Когда-то создание НАТО, как и прочих военных союзов, сопровождалось политико-экономическими торгами. Ну, так, чтобы если пустить армейских других стран на свою территорию, то взамен инфраструктуру получить, кредит беспроцентный, а лучше и безвозвратный. Построить с десяток заводов для ремонта военной техники прям на месте. С трудоустройством туда местного населения. Заключить многолетние договора с местными кампаниями на поставку топлива, воды, газа, электричества, еды, обмундирования и пр. Проще говоря, правительства в таких ситуациях, кроме проблемы безопасности, решали и проблемы наполнения бюджетов территорий деньгами "постояльцев".

    В украинском случае все, увы, по-другому. Заявление Курта Волкера, который ну какое отношение имеет к переговорам о вступлении Киева в Альянс? Никакого. У него иные задачи. Тем не менее, вероятно по указке Пентагона, озвучивает отказ Украине. Публично. Какова цель этого месседжа? Да обострить вожделение на Печерских холмах. И, одновременно, подтолкнуть к большей сговорчивости в подковерных торгах о фактическом развертывании инфраструктуры НАТО в Украине. Так давно уже не слышно разговоров о необходимости выплат компенсаций со стороны военных ведомств за экологический ущерб, который наносят военные учения. А еще с десяток лет назад они были мейнстримом, когда натовские учения только стали регулярно проводить, например на Яворивском полигоне. В этом году, в рамках Си Бриз, участниками военных учений стали 16 стран. Более трех с половиной тысяч военнослужащих, десятки кораблей и самолетов и что, кто-то заикнулся о компенсации ущерба окружающей среде? Или она у нас от стрельб и боевых пусков не страдает?

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник об отношениях Украины с ЕС, НАТО и США: из теплой ванной в кислоту

    Читайте также: Макитра: из-за разочарования во власти украинцы уже и в НАТО не хотят

    Вероятно, и разворачивание в будущем фактически военных баз в Украине не предусматривает, например арендной платы. А она обычно, в миллиарды долларов. Зачем тогда нам и МВФ с его неподъемными условиями кредитования? Вот под Очаковом американский батальон начал строить центр управления ВМС США. Ну не ВМС же Украины, о чем публично заявлено. Чем там у нас можно еще управлять: двумя-тремя катерами с тральщиками? Смешно. Да просто это формула для того, чтобы, например, обойти тему аренды. Выстроили спортплощадку для местной школы, и хватит с аборигенов. Германии же, например, США ежегодно платит более трех миллиардов долларов за аренду земли, на которой расположены военные объекты.

    Очаковская стройка – пробный шар и на реакцию РФ. Ведь, по логике, следом за центром управления флотом должен появиться и сам флот. Естественно не под украинским флагом. И он, вероятно, очень скоро объявится на северном Причерноморье. По слухам, банкротство Одесского припортового завода, так же как выдавливание крупной частной кампании "Трансинвестсервис", которая в той же акватории имеет свой крупный частный причал, имеет под собой не экономические, а военно-стратегические корни. Американцы облюбовали порт Южный в качестве своей будущей военно-морской базы. Потому, предварительно, место нужно "зачистить" от гражданских. С этой целью банкротят ОПЗ и прессуют "ТИС". Хотя, возможно, база юридически будет украинской. Ну а корабли НАТО и США просто будут на ней "тусить" с круглогодичными дружескими визитами.

    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/president.gov.ua
    Украина — НАТО: перспективы нулевые

    Читайте также: Deutsche Welle. Немецкий политик: НАТО не готово защищать Украину

    Такой проект напрашивается и с военно-идеологической точки зрения. Россияне должны убедиться в бесплодности усилий нынешнего политического руководства РФ в вопросе усиления собственной безопасности через возврат Крыма. Севастополь – российский, а база США в северном Причерноморье все равно будет. Под Одессой. Не позволите? А как? Ну, подняли вон ЧФ по тревоге в момент проведения последнего Си Бриз, остановили? Добавили ажиотажа и агрессивной риторики натовским военным. Очаков осваивают, и что? Волна недовольства на федеральных каналах РФ? С угрозами разворачивания российских военных баз на основе бывших советских. Однако, с 14-го года, когда министр обороны РФ Шойгу публично заявил об амбициозных намерениях вернуть российских военных на бывшие советские базы, хоть одну расконсервировали? Увы, даже самые в свое время преданные союзники, как Куба и Вьетнам, и те отказали. У последнего, например, товарооборот с Америкой почти 40 млрд. долларов, а с Россией на порядок меньше. Смысл рисковать расположением Вашингтона?

    США, по данным Джона Глейзера, эксперта по национальной и международной безопасности университета политики и госуправления имени Джорджа Мейсона, в настоящее время имеют 800 военных баз и пунктов обеспечения в более 70 странах мира от Австралии до Прибалтики. Только на Европу приходится 350 объектов с численностью 80 тысяч военных специалистов. Россия сейчас обходится 9 военными базами и пунктами материально-технического обеспечения (ПМТО) за рубежом, большая часть из которых находится в странах СНГ. Однако они там держатся за счет экономической интеграции времен Советского Союза. Но как только бывшая совреспублика переходит под экономическую зависимость от Запада, база ликвидируется.

    В качестве примера можно привести Габалинскую РЛС в Азербайджане. В 2012 г. Баку предложил Москве в сорок с лишним раз поднять арендную плату до 300 млн. долларов. Станцию закрыли. Реальным инициатором такого шага стала Анкара, которая к тому времени стала основным экономическим и военно-политическим партнером Азербайджана.

    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/president.gov.ua
    Сегодня принятие Украины в НАТО выглядит крайне маловероятным - эксперт

    Читайте также: Deutsche Welle: пять фактов о партнерстве НАТО-Украина

    Туда же движется Беларусь, которая все активнее наращивает экономическое партнерство со странами ЕС. Так в 2014 г. Евросоюз снял санкции с большинства предприятий Беларуси. И, так совпало, Лукашенко отказал Путину в открытии российской военно-воздушной базы. Притом, что в свое время отверг предложения Вашингтона за 10 млрд. долларов закрыть три российских радиолокационных станции. Публично заявив, что "братство не продается". Но, теперь, вероятно, позиция Минска корректируется в пользу "братства" с евро и долларом.

    Фактически же Вашингтон со своими партнерами по НАТО ведет стратегическую игру на выдавливание Москвы со всех мест ее военного присутствия вне собственной территории. Украина в этом концепте не исключение, а подтверждение реализации этого многолетнего плана. Причем, Киев толкают на самый экономичный и малозатратный для США вариант. Как не парадоксально, но в этом контексте, Америка крайне заинтересована, чтобы РФ оставалась в Крыму, а на Донбассе продолжалось военное противостояние. Сохранение этого конфликтного поля гарантирует Вашингтону легкое и относительно недорогое продвижение своих военных интересов в пространстве бывшей совреспублики. Ну и максимально возможную финансово-организационную поддержку Киева.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе