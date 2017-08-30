Украина не готова вступить в НАТО. А НАТО готово вступить в Украину

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Валерий Песецкий, замдиректора Украинского центра социальной аналитики

Все украинские СМИ облетело "сенсационное" заявление спецпредставителя США Курта Волкера о том, что при всем уважении к Украине, он полагает, что в НАТО Киев вступить не может… Не менее сенсационным было заявление и Юнкера по членству Украины в ЕС и НАТО.

За скобками в них, правда, осталось главное – НАТО вполне может вступить в Украину и для этого Альянсу, собственно, не нужно никаких договоров. А уж тем более официального членства. Ведь последнее налагает обязательства. В ситуации с Украиной ни Вашингтону, ни Брюсселю они не нужны. А вот право на "заселение" территории, почему нет? Даже пафосная речь Петра Алексеевича в честь очередной годовщины Дня независимости очень символична в смысле политики, которую проводит Киев и которая вполне устраивает союзников на Западе. Украинцы хотят покататься по автобану, ведущему к НАТО и ЕС – да сколько угодно. Хоть колеса сотрите, катайтесь. Увы, в нашем случае, путь – это все. А результат – ничто. Зато такой подход гарантирует политическую долговечность тем, кто артикулирует эти цели, как программные.

Когда-то создание НАТО, как и прочих военных союзов, сопровождалось политико-экономическими торгами. Ну, так, чтобы если пустить армейских других стран на свою территорию, то взамен инфраструктуру получить, кредит беспроцентный, а лучше и безвозвратный. Построить с десяток заводов для ремонта военной техники прям на месте. С трудоустройством туда местного населения. Заключить многолетние договора с местными кампаниями на поставку топлива, воды, газа, электричества, еды, обмундирования и пр. Проще говоря, правительства в таких ситуациях, кроме проблемы безопасности, решали и проблемы наполнения бюджетов территорий деньгами "постояльцев".

В украинском случае все, увы, по-другому. Заявление Курта Волкера, который ну какое отношение имеет к переговорам о вступлении Киева в Альянс? Никакого. У него иные задачи. Тем не менее, вероятно по указке Пентагона, озвучивает отказ Украине. Публично. Какова цель этого месседжа? Да обострить вожделение на Печерских холмах. И, одновременно, подтолкнуть к большей сговорчивости в подковерных торгах о фактическом развертывании инфраструктуры НАТО в Украине. Так давно уже не слышно разговоров о необходимости выплат компенсаций со стороны военных ведомств за экологический ущерб, который наносят военные учения. А еще с десяток лет назад они были мейнстримом, когда натовские учения только стали регулярно проводить, например на Яворивском полигоне. В этом году, в рамках Си Бриз, участниками военных учений стали 16 стран. Более трех с половиной тысяч военнослужащих, десятки кораблей и самолетов и что, кто-то заикнулся о компенсации ущерба окружающей среде? Или она у нас от стрельб и боевых пусков не страдает?

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Вероятно, и разворачивание в будущем фактически военных баз в Украине не предусматривает, например арендной платы. А она обычно, в миллиарды долларов. Зачем тогда нам и МВФ с его неподъемными условиями кредитования? Вот под Очаковом американский батальон начал строить центр управления ВМС США. Ну не ВМС же Украины, о чем публично заявлено. Чем там у нас можно еще управлять: двумя-тремя катерами с тральщиками? Смешно. Да просто это формула для того, чтобы, например, обойти тему аренды. Выстроили спортплощадку для местной школы, и хватит с аборигенов. Германии же, например, США ежегодно платит более трех миллиардов долларов за аренду земли, на которой расположены военные объекты.

Очаковская стройка – пробный шар и на реакцию РФ. Ведь, по логике, следом за центром управления флотом должен появиться и сам флот. Естественно не под украинским флагом. И он, вероятно, очень скоро объявится на северном Причерноморье. По слухам, банкротство Одесского припортового завода, так же как выдавливание крупной частной кампании "Трансинвестсервис", которая в той же акватории имеет свой крупный частный причал, имеет под собой не экономические, а военно-стратегические корни. Американцы облюбовали порт Южный в качестве своей будущей военно-морской базы. Потому, предварительно, место нужно "зачистить" от гражданских. С этой целью банкротят ОПЗ и прессуют "ТИС". Хотя, возможно, база юридически будет украинской. Ну а корабли НАТО и США просто будут на ней "тусить" с круглогодичными дружескими визитами.

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Такой проект напрашивается и с военно-идеологической точки зрения. Россияне должны убедиться в бесплодности усилий нынешнего политического руководства РФ в вопросе усиления собственной безопасности через возврат Крыма. Севастополь – российский, а база США в северном Причерноморье все равно будет. Под Одессой. Не позволите? А как? Ну, подняли вон ЧФ по тревоге в момент проведения последнего Си Бриз, остановили? Добавили ажиотажа и агрессивной риторики натовским военным. Очаков осваивают, и что? Волна недовольства на федеральных каналах РФ? С угрозами разворачивания российских военных баз на основе бывших советских. Однако, с 14-го года, когда министр обороны РФ Шойгу публично заявил об амбициозных намерениях вернуть российских военных на бывшие советские базы, хоть одну расконсервировали? Увы, даже самые в свое время преданные союзники, как Куба и Вьетнам, и те отказали. У последнего, например, товарооборот с Америкой почти 40 млрд. долларов, а с Россией на порядок меньше. Смысл рисковать расположением Вашингтона?

США, по данным Джона Глейзера, эксперта по национальной и международной безопасности университета политики и госуправления имени Джорджа Мейсона, в настоящее время имеют 800 военных баз и пунктов обеспечения в более 70 странах мира от Австралии до Прибалтики. Только на Европу приходится 350 объектов с численностью 80 тысяч военных специалистов. Россия сейчас обходится 9 военными базами и пунктами материально-технического обеспечения (ПМТО) за рубежом, большая часть из которых находится в странах СНГ. Однако они там держатся за счет экономической интеграции времен Советского Союза. Но как только бывшая совреспублика переходит под экономическую зависимость от Запада, база ликвидируется.

В качестве примера можно привести Габалинскую РЛС в Азербайджане. В 2012 г. Баку предложил Москве в сорок с лишним раз поднять арендную плату до 300 млн. долларов. Станцию закрыли. Реальным инициатором такого шага стала Анкара, которая к тому времени стала основным экономическим и военно-политическим партнером Азербайджана.

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Туда же движется Беларусь, которая все активнее наращивает экономическое партнерство со странами ЕС. Так в 2014 г. Евросоюз снял санкции с большинства предприятий Беларуси. И, так совпало, Лукашенко отказал Путину в открытии российской военно-воздушной базы. Притом, что в свое время отверг предложения Вашингтона за 10 млрд. долларов закрыть три российских радиолокационных станции. Публично заявив, что "братство не продается". Но, теперь, вероятно, позиция Минска корректируется в пользу "братства" с евро и долларом.

Фактически же Вашингтон со своими партнерами по НАТО ведет стратегическую игру на выдавливание Москвы со всех мест ее военного присутствия вне собственной территории. Украина в этом концепте не исключение, а подтверждение реализации этого многолетнего плана. Причем, Киев толкают на самый экономичный и малозатратный для США вариант. Как не парадоксально, но в этом контексте, Америка крайне заинтересована, чтобы РФ оставалась в Крыму, а на Донбассе продолжалось военное противостояние. Сохранение этого конфликтного поля гарантирует Вашингтону легкое и относительно недорогое продвижение своих военных интересов в пространстве бывшей совреспублики. Ну и максимально возможную финансово-организационную поддержку Киева.