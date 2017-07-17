Бортник об отношениях Украины с ЕС, НАТО и США: из теплой ванной в кислоту

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Киев, потерпев фиаско в евроинтеграционном проекте (если говорить о заявленных целях – членстве в НАТО и в Евросоюзе), изобретает новые теории развития отношений с Европой, например, теорию "сотрудничества без вступления", стремясь охладить разгоряченные своей же "европропагандой" головы. Будущее украинско-американских отношений тоже пока туманно. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве. По результатам саммита не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству. Причина в том, что некоторые европейские страны возразили против предложений Киева включить в текст пункт о поддержке ЕС европейских устремлений Киева (речь идет о перспективе вступления Украины в ЕС).

"Как бы вам подать, чтобы вам не было так страшно и грустно жить?.. Они (власть – Ред.) придумали еще одну, третью или четвертую теорию: что мы будем добиваться специальных условий, специального уровня сотрудничества, особых отношений с НАТО и ЕС – не вступая в НАТО и в ЕС, потому что нас туда не берут", - считает Бортник.

По его словам, этот новый тезис постоянно забрасывается теперь в информационное поле с тем, чтобы успокоить настроенный на евроинтеграцию электорат – "чтобы он не разочаровывался, чтобы он не плюнул и не начал ставить вопросы по сути, что было сделано страной за все последнее время".

Политолог отметил, что — образно и несколько фривольно выражаясь — здесь мы видим "даже не попытку изнасилования… когда: "мне нравится эта девушка, я хочу на ней жениться" (а мнения девушки и не спрашивают), а видим попытку завести любовную связь, притом, что "в ресторан не водят и девушку не танцуют, и даже статуса любовницы не обещают".

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"Вот такое складывается сегодня впечатление от отношений украинско-европейских отношений… Потому что все же и встреча с генсеком НАТО Яном Столтенбергом, и саммит Украина-ЕС четко нам показали кризис целей, как это можно, наверное, назвать, в украинско-есвропейских отношениях и в украинских евроинтеграционных устремлениях", — подчеркнул эксперт.

Бортник напомнил известную поговорку о дураке, которого заставь молиться, "он и лоб разобьет", и добавил: "То же самое с нашей властью: поставили абсолютно нереалистичные цели, и сегодня мы действительно пришли к моменту, когда нам прямо отказывают".

"Говорят: то, чего вы хотите – невозможно, то, чего вы хотите, не нравится нам и для нас является неприемлемым. Именно поэтому так и не удалось согласовать итоговую декларацию саммита Украина-ЕС, что, безусловно – провал. Провал целеполагания, провал стратегического курса нынешней власти", — заявил политолог.

Он отметил, что Киеву также "не удалось получить какого-то совместного заявления или хотя бы намека на возможность ПДЧ (плана по обретению членства – Ред.) от генсека НАТО, чего тоже президент, по сути, выпрашивал".

"С точки зрения международных отношений, я думаю, эта прошедшая неделя – в какой-то степени, холодный душ для украинской власти. Более того, мне кажется, что эту ситуацию не поправили приезд (госсекретаря США – Ред.) Рекса Тиллерсона и (спецпредставителя США – Ред.) Курта Волкера", — сказал Бортник.

Он пояснил, что прозвучала критика ситуации с коррупцией на Украине, заявления относительно ситуации со свободой медиа и с правами меньшинств, говорилось о демократических стандартах, которые необходимо соблюдать. По мнению политолога, "все это не является просто политической риторикой, это определенные правила, определенные рамки, которые выставляют западные партнеры для коммуникации, для взаимодействия с украинской властью".

В целом, по словам Бортника, период теплой ванны, в которой пребывали украинско-американские отношения в период правления Барака Обамы, завершился: "сегодня из этой ванны выплеснули воду и неизвестно, что туда зальют, то ли горячую воду, то ли холодную, то ли серную кислоту".

"Потому что Курт Волкер сегодня разбирается в украинской ситуации, и… его выводы могут быть неутешительны для украинской власти", — предположил эксперт. Он напомнил, что с Обамой сотрудничал президент Украины, "которому 24 раза рукоплескали в Сенате, президент, на которого возлагали огромные надежды…".

"А с Трампом сотрудничает человек, которого косвенно обвиняют во вмешательстве в американские внутренние дела, и обвиняют не СМИ, такое заявление прозвучало со стороны Госдепа США, и человек, который три года находится на своей должности, к которому есть огромные претензии в части коррупции, огромные претензии в части неэффективности проведенных реформ", — резюмировал Бортник.

Ранее кандидат президента США Дональда Трампа на пост директора ФБР Кристофер Рей выразил готовность изучить возможное вмешательство украинских чиновников в президентскую кампанию в США. В ходе слушаний сенатор Линдси Грэм привел выдержку из статьи в издании Politico, в которой утверждалось, что украинские чиновники вмешивались в выборы США и пытались дискредитировать Трампа и его советников.