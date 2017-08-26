наверх
26.08.201720:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко: Украина будет отвечать критериям, необходимым для членства в НАТО

    (обновлено: )8
    Президент Петр Порошенко заявил, что некоторые политики в самой Украине и за ее пределами также не верят, что страна получит и перспективу членства в ЕС, и перспективу членства в НАТО.
    Выступление президента Петра Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Украина будет отвечать критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев в Киеве.

    День Государственного Флага Украины 2017
    REUTERS Gleb Garanich
    Макитра: из-за разочарования во власти украинцы уже и в НАТО не хотят

    "Уверен в том, что и в дальнейшем мы можем рассчитать на такую же координацию и взаимодействие со стороны ВКУ усилий нашего государства по защите суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства и реализации наших амбициозных европейских и евроатлантических целей, поскольку некоторые политики внутри страны и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в ЕС, и перспективу членства в НАТО", — цитирует УНИАН Порошенкою

    Как отметил президент, Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство в ЕС и НАТО.

     Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что украинская диаспора играет важную роль в поддержке страны в борьбе против внешней агрессии и в европейских стремлениях Украины.

    Читайте также: Бортник: осень становится ключевой для нашей власти

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      День Государственного Флага Украины 2017
      День Независимости и взрыв в центре Киева
      Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
      Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
      Ураган "Харви" в США
      Удар стихии: на Техас обрушился ураган "Харви"
      Автомобили скорой помощи в РФ
      Падение автобуса с моста в России