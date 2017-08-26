Порошенко: Украина будет отвечать критериям, необходимым для членства в НАТО

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Украина будет отвечать критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев в Киеве.

"Уверен в том, что и в дальнейшем мы можем рассчитать на такую же координацию и взаимодействие со стороны ВКУ усилий нашего государства по защите суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства и реализации наших амбициозных европейских и евроатлантических целей, поскольку некоторые политики внутри страны и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в ЕС, и перспективу членства в НАТО", — цитирует УНИАН Порошенкою

Как отметил президент, Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство в ЕС и НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что украинская диаспора играет важную роль в поддержке страны в борьбе против внешней агрессии и в европейских стремлениях Украины.

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