Сегодня принятие Украины в НАТО выглядит крайне маловероятным - эксперт

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РИА Новости Украина

Украина из-за конфликта в Донбассе не имеет шансов получить в ближайшее время план действий по членству в НАТО, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

РИА Новости Украина Константин Гришин Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране ПДЧ в альянсе и, его предложение было принято.

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"В 2008 году мы едва не получили ПДЧ, и тогда мы были намного ближе к НАТО, нежели сегодня по фактическим критериям. Сегодня же принятие Украины в НАТО выглядит крайне маловероятным не только из-за позиции России, но и, в том числе, в связи с тем, что НАТО не принимает страны с нерешенными территориальными спорами. Я думаю, что в ближайшей перспективе нет шансов получить даже ПДЧ", — сказал Бортник.

Эксперт также не исключил проведение в стране референдума с вопросом необходимости предоставления Киеву ПДЧ в альянсе.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

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В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству, пишут РИА Новости.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.