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    Интервью

    Сегодня принятие Украины в НАТО выглядит крайне маловероятным - эксперт

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (271)

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    Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/president.gov.ua

    РИА Новости Украина

    Украина из-за конфликта в Донбассе не имеет шансов получить в ближайшее время план действий по членству в НАТО, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране ПДЧ в альянсе и, его предложение было принято.

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Членство в НАТО очередная геополитическая "морковка на веревке" - Золотарев

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    "В 2008 году мы едва не получили ПДЧ, и тогда мы были намного ближе к НАТО, нежели сегодня по фактическим критериям. Сегодня же принятие Украины в НАТО выглядит крайне маловероятным не только из-за позиции России, но и, в том числе, в связи с тем, что НАТО не принимает страны с нерешенными территориальными спорами. Я думаю, что в ближайшей перспективе нет шансов получить даже ПДЧ", — сказал Бортник.

    Эксперт также не исключил проведение в стране референдума с вопросом необходимости предоставления Киеву ПДЧ в альянсе.

    Порошенко: Украина построит завод боеприпасов по стандартам НАТО. Видео
    Сайт президента Украины
    Порошенко: Украина построит завод боеприпасов по стандартам НАТО

    Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. 

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    В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству, пишут РИА Новости.

    Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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