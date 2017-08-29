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    Политика

    Украина пока не имеет отношения ни к ЕС, ни к НАТО – Юнкер

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    НАТО: надо или не надо? (281)

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    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "на данный момент в мире идут 60 войн, из них ни одна не идет в Европе, если не считать Украину, которая не является европейской в смысле Евросоюза".
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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    УНИАН
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    "Я видел, что мой друг (президент Украины Петр) Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина – это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать", — сказал Юнкер, выступая перед послами Евросоюза.

    Он отметил, что "на данный момент в мире идут 60 войн, из них ни одна не идет в Европе, если не считать Украину, которая не является европейской в смысле Евросоюза".

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    Президент Украины Петр Порошенко 26 августа заявил, что страна продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО. По его словам, "некоторые политики внутри Украины и за ее пределами" не верят в перспективу членства Украины в ЕС и в НАТО. Порошенко уверен, что Киев выполнит критерии для подачи заявки на членство в обеих организациях.

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