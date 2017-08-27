Эксперт: Украина стала полем битвы за экспансию железных дорог ЕС и РФ

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Из Австрии к украинской границе хотят протянуть широкую ж/д колею направлением Вена-Кошице (Словакия). Эта колея шириной 1520 миллиметров — так называемый "советский" стандарт. Общая стоимость строительства железной дороги из Вены в Кошице оценена в 6,5 млрд евро. Работы планируется начать в 2023 году, а в полном объеме магистраль обещают ввести в эксплуатацию в 2050 году. При этом, такая же широкая колея, которую планируют построить из Вены в словацкий город, соединяет Кошице с Ужгородом. Поэтому, если проект реализуют, то возможно открытие нового железнодорожного сообщения Ужгород-Вена.

Что стоит за инициативой строительства нового участка ширококолейки, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор консалтинговой компании "Уильям-Инвест-Эксперт" Виктор Медведь.

"Суть вопроса заключается в том, что это стандарт, по сути, российский. Европа пытается интегрировать нам свою узкоколейку, а Россия пытается противодействовать этому, в том числе интегрируясь и подвязывая определенные бизнесы под более широкую. Поэтому рассматривать этот вопрос нужно не только чисто экономически, но и политически, и даже военно-политически, потому что интенсивность и перестройка железной дороги очень часто связана с военными задачами. Поскольку перемещение транспорта по железной дороге ускоряет дислокацию. Поэтому, с одной стороны, Европа сегодня заинтересована в получении по минимальной стоимости наших товаров, с другой стороны, Россия может рассматривать нашу территорию как транзит, с учетом того, что сегодня происходит", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что машинисты локомотивного депо "Кременчуг" Южной железной дороги объявили "техническую" или так называемую итальянскую забастовку.