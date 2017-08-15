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    Вырвался из ЕС. Немец пытался незаконно прорваться в Украину

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    Задержанным оказался гражданин Федеративной Республики Германия, 1995 года рождения, который при себе имел внутреннюю ID-карту Германии.
    Пограничники отдела Краковец задержали гражданина Германии
    galinfo.com.ua

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Пограничники задержали у международного пункта пропуска "Краковец" гражданина Германии, который незаконно пересек украинскую-польскую границу, сообщили в пресс-службе Мостиского пограничного отряда, информирует galinfo.com.ua.

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    Отмечается, что иностранца задержали, когда тот в обход контроля пешком пытался добраться до Украины.

    Задержанным оказался гражданин Федеративной Республики Германия, 1995 года рождения, который при себе имел внутреннюю ID-карту Германии. Собственно из-за отсутствия документа, дающего право на пересечение границы, за час до этого украинские пограничники не пропустили его в пункте пропуска и вернули обратно в Польшу. 

    За незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда гражданин был привлечен к административной ответственности, на него был наложен штраф в размере 1700 грн. В дальнейшем он был передан польским коллегам.

    Напомним, 31 июля украинские пограничники задержали четырех незаконных мигрантов при попытке пересечь границу с Евросоюзом.

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