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18.08.201715:47
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    ЕС выделит Украине более 100 млн евро на реформу госуправления

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    Как сообщили в Европейском Союзе, помощь оказывается для проведения реформы государственного управления, если будет выполнение конкретных условий, необходимых для успешной реформы в период между 2017-2020 годами.
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Евросоюз выделит более 100 миллионов евро для проведения в Украине реформы государственного управления, сообщает в пятницу представительство ЕС в стране.

    Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Архивное фото
    УНИАН
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    В рамках реформы уже был создан институт госсекретарей с целью разделения политических и административных функций в министерствах. Кроме этого, планируется создать при каждом министерстве так называемые "генеральные директораты", сформированные из новых специалистов, которые займутся разработкой реформ. Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял о планах создания в десяти министерствах специальных директоратов, которые будут формировать их политику.

    В заявлении представительства говорится, что ЕС поддерживает полную и всеобъемлющую реформу госуправления в Украине.

    "ЕС оказывает помощь более 100 миллионов евро для проведения реформы государственного управления, если будет выполнение конкретных условий, необходимых для успешной реформы в период между 2017-2020 годами", — говорится в сообщении, обнародованном на официальной странице представительства в Facebook.

    В диппредставительстве призвали Киев продолжить формировать секретариат кабинета министров, завершить реорганизацию министерств путем устранения не связанных с политикой функций и провести полномасштабную и постоянную реформу заработной платы.

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