С начала безвиза с ЕС в пересечении границы отказали 55 украинцам

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. С начала действия безвизового режима с Европейским Союзом в пересечении границы было отказано 55 украинцам, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГПСУ, преимущественно гражданам отказывали в пересечении границы "в связи с невозможностью подтвердить цель поездки и во исполнение поручений государственных органов".

Также известно, что с начала действия безвизовых поездок в страны Европы было оформлено более 3,6 млн соотечественников, при этом почти 170 тысяч граждан воспользовались преимуществами упрощенной системы.

По данным ГПСУ, в рамках безвиза 38% человек следовали за границу авиационным транспортом, остальные — по железной дороге или автомобилем. Наибольшая активность путешествующих наблюдалась на границе с Польшей и Венгрией.

Как сообщалось ранее, после введения для Украины безвизового режима с Евросоюзом, украинские работники в Польше стали больше зарабатывать.