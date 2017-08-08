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    Общество

    С начала безвиза с ЕС в пересечении границы отказали 55 украинцам

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (639)

    (обновлено: )8410
    Преимущественно гражданам Украины отказывали в пересечении границы с ЕС "в связи с невозможностью подтвердить цель поездки и во исполнение поручений государственных органов".
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. С начала действия безвизового режима с Европейским Союзом в пересечении границы было отказано 55 украинцам, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

    Проституция
    REUTERS
    Украина: безвиз и проститутки

    По данным ГПСУ, преимущественно гражданам отказывали в пересечении границы "в связи с невозможностью подтвердить цель поездки и во исполнение поручений государственных органов".

    Также известно, что с начала действия безвизовых поездок в страны Европы было оформлено более 3,6 млн соотечественников, при этом почти 170 тысяч граждан воспользовались преимуществами упрощенной системы.

    По данным ГПСУ, в рамках безвиза 38% человек следовали за границу авиационным транспортом, остальные — по железной дороге или автомобилем. Наибольшая активность путешествующих наблюдалась на границе с Польшей и Венгрией.

    Как сообщалось ранее, после введения для Украины безвизового режима с Евросоюзом, украинские работники в Польше стали больше зарабатывать.

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