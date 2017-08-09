Экс-посол США: Украина была бы в изоляции, если бы оставила ядерное оружие

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что на президентство Леонида Кучмы пришелся "золотой" период отношений США-Украина, передает UkeTube.

По его мнению, сохранение Украиной ядерного оружия закрыло бы перед ней путь к евроинтеграции, сближению с НАТО и США и международной финансовой помощи.

"Понимаю, когда люди говорят, что в 2014-м все было бы иначе, если бы Украина оставила себе ядерное оружие. Но за такое решение Украины пришлось бы заплатить значительную политическую и экономическую цену. Украина была бы более изолированной от Запада. Возможно она не была бы страной-изгоем, как КНДР, но с распростертыми объятиями ядерную Украины точно не приветствовали ", — отметил Пайфер.

"Я понимаю, когда сегодня украинцы говорят, что если бы они не подписали Будапештский меморандум, если бы оставили себе ядерное оружие, ситуация была бы другой. Этому трудно возразить, ведь альтернативная история является полем спекуляций. Я бы хотел сказать, что если бы Будапештский меморандум не был подписан, Украине пришлось бы заплатить значительную цену. С экономической стороны, если бы Украина обратилась по займам под низкие проценты к МВФ или Всемирному банку, или ЕБРР — думаю, Украина увидела бы, что исполнительные директора этих учреждений из США и Европы выступили бы против кредитования Украины", — отметил Пайфер.

По словам Пайфера, за подписанием меморандума последовал период, который можно назвать "золотым" в отношениях между Украиной и США.

"С 1995-го по 1998-й, оставив позади вопрос ядерного оружия, отношения США и Украины действительно расширились. В 1996 было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и США, которую поддержало создание совместной Комиссии во главе с президентом Кучмой и вице-президентом США Гором. Было много межгосударственных визитов — в 1997-м президент Кучма посетил США 4 раза, этого бы не произошло, если бы Украина оставила себе ядерное оружие ", — рассказал Пайфер.

Дипломат также подчеркнул, что ядерная Украина не имела бы поддержки со стороны Европы в вопросе интеграции.

Как сообщалось ранее, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины подписала соглашение с комиссией ядерного регулирования США по обмену технической информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.