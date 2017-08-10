ЕС для украинцев. Без обратного билета снимают с рейса - СМИ

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В аэропорту Ивано-Франковска местной жительнице отказали в посадке на рейс МАУ до Валенсии, несмотря на то, что она имела право отправиться в Испанию по биометрическому паспорту.

Эта история стала публичной после Facebook-поста самой пострадавшей и сообщений местных СМИ, сообщает Европейская правда.

Богдана Шелефонтюк утверждает, что у нее был билет в Испанию на прямой рейс авиакомпании МАУ PS939 в Валенсию, который должен был улететь из Ивано-Франковска еще 31 июля. Однако на стойке регистрации ей отказали в посадке на самолет из-за того, что у пассажирки не было обратного билета – билет был куплен только в одну сторону.

"У меня не было обратного билета, поскольку я планировала возвращаться назад на машине", — пояснила она, заверив, что за неделю до вылета интересовалась деталями "в кассе аэропорта" и получила заверения, что дополнительных документов не требуется. Ее объяснения о запланированном пути возвращения не были приняты во внимание, пассажирке отказали в посадке на рейс.

Богдана Шелефонтюк утверждает, что на следующий день она звонила перевозчику, авиакомпании МАУ, получив по телефону ответ, что такого требования нет и она могла воспользоваться билетом до Валенсии, но сейчас может обменять билет на новый только с доплатой.

Система TravelDoc, которую используют в аэропортах для проверки права пассажира на поездку, дает "желтый свет" тем, кто улетает с билетом "в одну сторону", с примечанием: "пассажиры, не имеющие обратного билета или другого приемлемого доказательства относительно обратного пути, могут получить отказ во въезде в ЕС ".

Ранее в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия безвизового режима с Европейским Союзом в пересечении границы было отказано 55 украинцам.